Un diputado criticó las “vacaciones pagas” de los legisladores salteños

En medio del contexto de preocupación que atraviesa la Provincia de Salta por la situación en el norte, sobre todo tras el fallecimiento de seis pequeños de comunidades originarias, un diputado se mostró crítico por el régimen de actividad y vacaciones, como así el cobro de un “sueldo de privilegio” aun estando en época de vacaciones.

Se trata del diputado provincial radical Héctor Chibán, quien en diálogo con FM Aries, se mostró en primer lugar alerta por lo que pasa en el norte salteño. “Estoy observando todo con muchísima preocupación el motivo de lo que fue la convocatoria a la mesa multisectorial”, espetó.

Fue en esta preocupación que criticó los períodos de actividad de los miembros de las Cámaras parlamentarias. “El período de sesiones ordinarias se extiende desde el 1° de abril al 30 de noviembre, por consiguiente los legisladores, desde el 30 de noviembre hasta el próximo abril, es decir 4 meses, estamos todo un cuatrimestre cobrando un sueldo sin tener sesiones”, sostuvo.

Esta realidad lo enojó: “Me dirán que seguimos trabajando en ese tiempo, sí, pero no es la misma actividad que tenemos entre abril y diciembre, me parece una locura”. También dijo que es insólito pensar en reformar la Constitución Provincial para incrementar más el trabajo de los diputados cuando “si queremos trabajar en extraordinarias se pueden convocar perfectamente, tampoco es imprescindible reformar la Constitución para que las cámaras trabajen todo el año, más con los sueldos que cobramos”.

Para ser más claro Chibán informó que un diputado está cobrando $211.000 brutos, son $150.000 netos en el bolsillo, es un sueldo de privilegio en la Salta actual”, concluyó.