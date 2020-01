Becas Provinciales: “La primera cuota se cobraría en mayo”

Desde el 1 de febrero al 2 de marzo, se extenderá el período de inscripción y renovación de becas 2020 para estudiantes universitarios y terciarios. InformateSalta dialogó con Claudia Pérez Nasif, responsable del Programa de Becas del Ministerio de Educación de la Provincia, quien brindó detalles del beneficio.

“Es una beca anual de 8 cuotas al año, cuatro cuotas en el primer semestre y cuatro cuotas en el segundo. Los montos son $1.1000 para terciarios y $1.200 de Salta y $1.300 para el interior. Son los montos del 2019, todavía no contamos con los montos del 2.020 porque va a depender de la cantidad de personas que se postulen y del presupuesto. No hay cupos, todo alumno que se presente y cumpla con los requisitos tiene acceso directo para recibir el beneficio”, señaló.

Con respecto los requisitos, indicó que los ingresantes tienen que tener un promedio superior a 7, no deber ninguna materia, no superar los 25 años. Los reinscriptos deben tener un 75% de materias aprobadas para los terciarios, 66% los universitarios, y no superar los 30 años. En ambos casos se realiza una evaluación socio económica, dependiendo de cómo se presenta el grupo familiar de cada estudiante.

“El proceso de inscripción empieza en internet, en la página del Ministerio de Educación. El trámite puede hacerse desde cualquier computadora o teléfono, en cualquier punto de la provincia. El alumno debe completar un formulario y luego descargarlo de su correo electrónico, imprimirlo y lo presenta en las oficinas con la documentación correspondiente”, explicó a InformateSalta.

Nasif sostuvo que en cada uno de los 60 municipios del interior hay un referente capacitado para ayudar a los chicos en este trámite. El año pasado se benefició a más de 3.700 estudiantes.

“El primer mes se cobra luego de haber firmado el convenio de adjudicación, aproximadamente en el mes de mayo. A mediados de abril finalizan las evaluaciones de los postulantes. La demora obedece a muchos factores, a veces hay que esperar que los chicos terminen de rendir en marzo y los esperamos para el beneficio de ellos”, aclaró.