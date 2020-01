Los corsos de Castañares esperan a los salteños para celebrar sus 20 años

Con el final de un largo enero, el arribo del mes de febrero significa una cosa para muchos salteños: ¡el carnaval! Y en la zona norte de Salta Capital, los corsos de Castañares esperan por las familias de la ciudad para celebrar sus 20 años.

En diálogo con FM Aries el titular de la Fundación Sentimiento, Mario Siares, comentó los detalles: “Arrancamos el 18 de enero y estamos todos los viernes, sábados y domingo, vamos a estar hasta el 25 de febrero desde las 21.30 horas hasta la 01:00 de la mañana, es un horario familiar”.

A esto indicó que son 23 las agrupaciones que desfilan todas las noches y que cualquiera de los colectivos que van hacia esa zona de la Capital paran en las avenidas Hussein y Bolivia, “justo en el ingreso para poder disfrutar del carnaval”, agregó Siares.

En cuanto a los precios, informó que los chicos hasta 10 años tienen acceso gratuito, mientras que la entrada general está a valor de un bono contribución de $80, el cual se destina para los gastos y para los premios. Además “las familias pueden venir con sus sillas, con sus conservadoras, sus sándwiches, sus lanzanieves… la idea es que todos puedan disfrutar del carnaval pudiendo economizar”.

Una ocasión especial de estos corsos 2020 es que celebran sus 20 años desde que iniciaron a llevar música, color y alegría a los vecinos de Castañares. “Esto fue una idea de mi padre, él lo empezó para no perder la tradición y porque no había carnaval en la zona norte, desde entonces y gracias a Dios no paramos, seguimos adelante, agradeciendo a los salteños que esto crece en público y agrupaciones”, concluyó.