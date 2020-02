Policía violento fue detenido tras agredir a su esposa mientras dormía en El Tala

InformateSalta conoció la historia de esta pareja de 21 años de matrimonio y 5 hijos en El Tala, cuando un familiar de la mujer utilizó la red social Facebook para pedir que su cuñado Carlos Fernando Bravo, el cual se desempeña como policía en la zona, siga detenido luego de agredir a su hermana, quien ya viene siendo víctima de maltratos por parte del hombre.

Desde el Ministero Público Fiscal informaron que el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a un hombre de 41 años por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género en concurso real amenazas por un hecho ocurrido en perjuicio de su esposa.

El pasado 30 de enero, en circunstancias en que la mujer se encontraba durmiendo, sintió un fuerte impacto en el rostro y al despertar, vio a su marido reclamándole una supuesta infidelidad. No sabe precisar si la golpeó con el puño o le arrojó el teléfono celular, pero le provocó una lesión sangrante en uno de los pómulos.







Luego le pidió disculpas y la llevó al hospital local para que la asistan y según el certificado médico, debieron realizarle 5 puntos de sutura.

La damnificada señala que además la amenazó para que no realice la denuncia y que no es la primera vez que ocurren estos actos de violencia en su contra. Asegura no lo denunció antes por temor.