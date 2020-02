Día de la epilepsia: Recomendaciones para actuar ante una crisis.

El segundo lunes de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional de la Epilepsia, para promover la conciencia sobre este trastorno neurológico y derribar prejuicios y estigmas sobre las personas que la padecen.

Aunque los efectos pueden variar según las diferentes sociedades, la discriminación y la estigmatización por desconocimiento, aun hoy, suelen ser más difíciles de vencer que las convulsiones que provoca la enfermedad. Las personas con epilepsia pueden ser objeto de prejuicios, lo que las puede llevar a no buscar tratamiento para evitar la exposición.







En el hospital Señor del Milagro, el consultorio externo de Neurología atendió, en el año 2019, a 274 pacientes con epilepsia, a los que se les indicó el tratamiento médico. A los pacientes sin obra social, a través del área de Gestión de pacientes se les provee la medicación sin cargo. Este servicio cuenta con tres médicos neurólogos. Los turnos para Neurología se gestionan a través de la línea telefónica gratuita 148 o en forma personal, de lunes a viernes hábiles desde las 7 en ventanilla de Estadísticas del hospital.

En Salta, según el programa de Atención Integral de Pacientes con Epilepsia, dependiente del Ministerio de Salud Pública, hay registrados alrededor de 5700 pacientes diagnosticados, la mayoría con el tipo de epilepsia generalizada idiopática, de fuerte base genética. A través de este programa, la Provincia provee medicación gratuita a pacientes carentes de recursos desde los centros de salud y hospitales.

La prevalencia de la enfermedad, en la provincia, es de una persona por mil, por lo que, considerando una población de 1.600.000 habitantes, el número de personas epilépticas sería de alrededor de 16.000.

El jefe del programa de Epilepsia, Juan Pablo Zorrilla, expresó que “existen muchos estigmas alrededor de la epilepsia, basados en creencias totalmente infundadas, que en muchos casos aíslan más a los pacientes que la padecen”.

Recomendaciones

Muchas personas, aun teniendo familiares epilépticos, desconocen cómo actuar ante una crisis de epilepsia y realizan o realizarían una acción inadecuada al momento de asistir a un paciente en crisis. Ante una crisis epiléptica, se recomienda a quien esté junto al paciente mantener la calma, quitar objetos cercanos con los que pueda lesionarse, colocar algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee, aflojar la ropa alrededor del cuello, colocarlo de costado para que respire bien, acompañarlo hasta que supere la crisis, que no dura más de dos o tres minutos, para dar paso a la recuperación gradual.

Lo que no se debe hacer es intentar inmovilizar por la fuerza a la persona en crisis, ni introducir objeto alguno en la boca. No es necesario efectuar respiración boca a boca, salvo que pasada la crisis convulsiva la persona no respire. No se debe dar agua, pastillas, etc, durante la crisis, ni inmediatamente después.

Se debe procurar atención médica urgente si la crisis dura más de cinco minutos, si se repite en corto espacio de tiempo, si la recuperación no es completa, si hubo traumatismo importante durante la crisis, si se trata de una mujer embarazada, si no se conoce que la persona es epiléptica y tiene convulsiones. Esto último es muy importante, para descartar meningitis, trombosis cerebral, intoxicación, etc.

Las recomendaciones para la persona epiléptica consisten en tomar la medicación en forma habitual y regular, evitar el consumo de alcohol y drogas, llevar una alimentación sana, dormir bien, hacer ejercicio físico en forma regular, reducir el estrés y no conducir vehículos si las crisis son habituales.