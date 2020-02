Crimen de Daniela Guantay: “No me van a devolver a mi hija pero quiero que paguen”

Mientras se lleva adelante la segunda semana del juicio que se sigue contra seis imputados por el brutal homicidio de Daniela Guantay, la joven que fue abusada, torturada y asesinada en marzo de 2017, su mamá, Verónica, en diálogo exclusivo en InformateSalta, pidió la máxima condenada para los acusados.

“Quiero que no salgan nunca más de la cárcel, que paguen lo que han hecho, aunque no me van a devolver a mi hija, quiero que paguen”

Verónica contó lo difícil que es revivir todo lo sucedido en las audiencias de juicio. “Es muy duro, es como una tortura entrar todos los días a la sala, pero bueno soy la madre y tengo que enfrentarlo no puedo dejar que se salgan con la suya”, sostuvo.







Además comentó sobre la actitud de los acusados, quienes según dijo, no muestran señales de arrepentimiento. “Ellos están tranquilos riéndose, nos miran y se ríen, están como si nada, mataron a una persona de la peor manera y están ahí mirándose las uñas, sonriendo”.

La mujer sostuvo que los 6 imputados tuvieron participación en el brutal crimen, e intentan amenazar a los testigos para invalidar su aporte. “Hubo un testigo al que le dijeron que si hablaba de lo que había pasado, lo iba a matar, un testigo de identidad reservada, no pueden andar amenazando, si serían inocentes no estarían amenazando”

Dijo que le costó enfrentar que su hija estaba muerta, aún viendo sus restos. “Tengo el estomago revuelto desde ayer que vi todo el cadáver de mi hija, su cabecita, los restos que quedaron, que no es nada prácticamente, porque no puedo creer que mi hija no esté viva, ella era mi compañera, siempre estaba a mi lado, conmigo, con los chicos”.







Por último, dijo que los hijos de la víctima son los que más sufren. “Los nenes están pendientes de lo que está pasando, están esperando si lo condenan o no, el de 5 años la conoció a su mamá por foto, y me preguntó quien había asesinado a su mamá, y la única palabra de consuelo que tuvimos es que ya estaban presos y que no iban a salir nunca más”, concluyó.