Fernández destacó a Güemes como un “caudillo federal extraordinario”

Ayer martes, Salta propuso formalmente a la Nación que el general Martín Miguel de Güemes sea incluido en el billete de $200. Si bien el pedido provincial acaba de realizarse, en una entrevista radial, Alberto Fernández dejó en claro cuál es su opinión sobre el héroe salteño: “Es un caudillo federal extraordinario”.

El presidente de la Nación hizo la apreciación mientras cuestionaba la ausencia de los próceres argentinos en los billetes nacionales. “Un billete es un papel que circula de mano en mano y de algún modo nos representa, porque es nuestro valor de intercambio. Es un elemento valioso para cualquiera de nosotros, para ese lugar hay tantos argentinos para homenajear que no puedo entender que los hayan sacado” contó por FM Continental.







Incluso confesó que fueron sacados del despacho presidencial durante la gestión de Mauricio Macri. “Llegué al despacho y no había el retrato de un solo prócer y ese despacho se construyó con lo que esa gente hizo y me pareció mal. Un país que saca a San Martín para poner una ballena está mal. Algo está mal entre nosotros” agregó.

Fernández indicó que todavía no han decidido quienes ocuparán los nuevos billetes. No descartó que se homenaje a mujeres que han sido muy importantes en la historia argentina. “Tenemos hombres y mujeres maravillosos, ¿Por qué no rendirle homenaje en los billetes?, no lo entiendo, creo que habla mal de nosotros”.