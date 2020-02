Reflexiones sobre San Valentín: “El amor no es algo natural, uno lo va construyendo”

Se acerca el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y hay muchas opiniones encontradas sobre ésta fecha. Por un lado están quienes esperan vivir un día romántico y apasionado, y por otro los “anti San Valentín”, y muchas veces lo viven con angustias.

En el Polo Integral de la Mujer hoy se desarrolló una jornada de reflexión sobre los mitos del amor romántico, donde se abordó el amor como un sentimiento que ha sido el impulsor de múltiples aspectos de la sociedad y la cultura. Sin embargo, la representación naturalizada que poseemos en la actualidad encierra en sí misma mitos que deben ser develados para alcanzar una sociedad sin violencias.









InformateSalta dialogó con la psicóloga María Elisa Brandon, miembro de la “Agencia de la mujer y diversidad de género”, una de las moderadores en la jornada de reflexión, quien nos aportó algunas ideas interesantes para repensar el amor desde los vínculos sanos y sin violencias.

“Este es el último encuentro de todo un taller de verano que se viene desarrollando desde enero con diversas temáticas en cada fecha. Ya que se acerca San Valentín decidimos proponer esta temática en ésta fecha. El hilo conector en todos los encuentros fue la perspectiva de género, la diversidad, las masculinidades hegemónicas y los vínculos sexo afectivos”, indicó.







El Día de los Enamorados es una fecha que despierta muchas sensaciones diferentes y desde la jornada de reflexiones se propuso sacar las etiquetas sobre el amor y pensar por qué tenemos la idea de amor que tenemos, pensar qué otras formas de amar existen, de qué manera se lo puede construir.

“La idea es sensibilizar, prevenir, erradicar la violencia de género. Los mitos de amor romántico tienen que ver con la violencia porque cuando uno no es capaz de ver en qué vínculos está inmerso, si se siente bien o mal, o detectar indicadores de violencia, se pueden vivir situaciones violentas desde las más sutiles como la indiferencia, la manipulación, hasta la más cruenta como el femicidio”, sostuvo.

El mayor índice de violencia de género se da en las parejas, por eso es importante construir vínculos más sanos y tolerantes, y derribar mitos que promueven relaciones violentas. “Por ejemplo está el mito de la media naranja, donde uno cree que hay una persona justa para uno, que va a encajar perfectamente y nos viene a completar lo que nos falta, esto no lleva a un vínculo de compañía y complicidad sino a una amalgama donde uno es capaz de aguantar todo lo que no le gusta con tal de que la otra persona no se vaya”, explicó Brandon.

Otro mito común es el de “El príncipe azul”, esa persona ideal y perfecta donde uno cae en la idea del amor ciego, donde se resignan muchas cosas por mantener la relación con la idea de que no vamos a encontrar a nadie como esa persona “perfecta”. Es necesario salir de la idea de la necesidad y entrar en la idea de la elección, poder optar por lo que nos hace bien.







Otro pensamiento para deconstruir es el que nos lleva a creer en una relación donde la pasión es eterna. Las relaciones van madurando y cada etapa es diferente, el amor se va transformando. “El amor no es algo natural sino algo que uno va construyendo. Construir el amor que uno puede dar y el que quiere recibir, consensuar, todo es de a dos, comunicación, consenso, compañía”, sostuvo la psicóloga.

Sobre las expectativas por el “Día de los enamorados”, Brandon recomendó que debemos salir del lugar de espera en el que nos acostumbraron a estar. “Uno tiene que aprender a pedir. Nos acostumbramos a esperar siempre del otro y nos frustramos la idea de que el otro se olvidó de tal día. Salir del lugar de espera y empezar a ofrecer un día especial, construir algo especial para el otro. Ir al frente u ofrecer lo que uno quiere porque la espera genera angustia y ansiedad”.

Para los “anti San Valentín”, Brandon expresó: “Al que no le gusta la fecha o está angustiado, pensar en esas emociones negativas y reflexionar sobre qué nos pasa. Poder vivir la soledad existencial como algo que nos pasa en el momento y poder vivirlo con uno mismo para enfrentarlo”.