Crisis en el norte: “La potabilización del agua está garantizada”

Todas las miradas hoy, están puestas en la crisis que atraviesa el norte de la provincia, donde murieron al menos cinco niños por casos de mal nutrición, luego de que funcionarios nacionales aseguren que el agua de la zona está contaminada, el director de Aguas del Norte, Luis María García Salado fue contundente “la potabilización está garantizada”.

En diálogo con los medios dijo que la potabilización está garantizada, explicó que en Santa Victoria hay 53 pozos que tienen agua salada, para ello “realizamos la distribución del cloro a los municipios para que ellos distribuyan. Ahí hay un problema mucho más profundo, no hay ningún acuífero que pueda cumplir con los requisitos y las condiciones que uno quisiera tener para el tema del agua”, manifestó.

Detalló que los pequeños pozos que hay en Rivadavia “son insignificantes, son muy chicos, y sobre todo porque no hay napas, no tenemos con certeza qué napas, qué calidad de agua podemos encontrar en el tema de las napas”.







“En Santa Victoria, tenemos cerca de 12 mil personas que viven y están distribuidos en un radio de cerca de 5 mil kilómetros cuadrados, entonces la distribución de ese tipo de redes, es prácticamente imposible y la forma de ir solucionando es haciendo esos pozos que estamos haciendo en los distintos asentamientos de esta gente y en los lugares donde no llega la Municipalidad”.

Finalmente sobre las críticas fue contundente: “Una cosa es hablar detrás de un escritorio y otra cosa es conocer la realidad. No digo que el ministro no conoce la realidad, porque vino, estuvo, recorrió Santa Victoria. Así que yo creo que es un tema complejo en donde hay distintos factores que tienen que intervenir para que esto no suceda para solucionar esta situación extrema que se está viviendo desde hace muchos años”.