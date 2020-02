Caso Guantay: Uno de los defensores niega que la joven haya sido descuartizada

Inicia la última semana del juicio por la muerte de Daniela Guantay, juicio que la semana pasada cerró con seis testigos citados por los abogados defensores, entre ellos tres efectivos policiales y tres vecinos de la zona, y que proseguirá en estos días con el video de un testigo de identidad reservada, fallecido.

En medio del proceso que atraviesa sus instancias finales, InformateSalta dialogó con el doctor Walter Clark, abogado defensor de Marisol Urzagaste y Carlos Alfredo Agüero, quien contó cómo ha sido el juicio hasta el momento y ratificó la inocencia de los mismos. “Ya llevamos más de 10 audiencias, la mayoría de las pruebas vitales por su importancia ya han sido producidas, dos que restan son la de una persona que falleció y una inspección ocular al lugar donde la acusación sostiene que se produjo la muerte de Guantay", resumió.

Dicho esto, Clark se mostró crítico con algunos aspectos que quedaron expuestos durante el juicio: “Hasta el día de la fecha no se pudo determinar el lugar del hecho, dónde habría perdido la vida (Guantay), todas las pruebas científicas contra los intereses de la acusación han dado un resultado no beneficioso para la acusación”.

Del mismo modo agregó que sobre los dichos de que “a Daniela le habrían cortado las manos, eso ha sido descartado por las pruebas científicas, los profesionales del CIF descartaron que lo hayan hecho con un cuchillo, serrucho o hacha (…) también han descartado que haya sido descuartizada porque no hay rastros técnicos (…), un informe manifiesta que el desmembramiento del cuerpo pudo haber sido por ataque de animales, los científicos del CIF también determinaron que podría haberse tratado por animales carroñeros”, sentenció el abogado.

Defensa e inocencia

Por otra parte, Clark comentó que él ha mantenido personalmente una teoría sobre lo ocurrido “y hasta el día de hoy no he tenido ningún cambio de estrategia”. No obstante, el abogado hizo hincapié en un tema puntual, que es el ámbito de la droga; en lo que respecta a mi asistido, el señor Agüero, (de quién afirman) que vendía droga, en el allanamiento que se hizo no se encontró nada, mi asistido no era conocido en el barrio como proveedor, sí como persona que consumía”.

“No se ha podido probar la acusación de que mi asistido vendiera droga, el móvil justamente parte de ahí, que se supone y dice que en una ‘transa’ de droga, alguien ‘mexicaneó’ y de eso fue el resultado de la muerte de Guantay, hasta ahora no se ha probado nada de eso, del móvil no se probó nada”, espetó en diálogo con InformateSalta.

Finalmente y para reafirmar sus dichos, Clark dijo que “hasta el día de hoy, no pienso en perpetua, sería desconsiderado de mi parte entender al día de hoy que mis asistidos son culpables, eso no hablaría bien de mí, mis asistidos son inocentes sin ninguna duda, lo dice la Constitución, no yo”, concluyó su charla con este medio.