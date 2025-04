Alberto Fernández pidió que se destruya el contenido de su celular

El celular del ex presidente de la Nación Alberto Fernández se encuentra en manos de la justicia. El mismo se está peritando en el marco de las denuncias en su contra, por violencia de género.

En el marco de esta situación, la defensa del ex presidente solicitó “la destrucción total” del contenido que la justicia obtenga del móvil. El planteo fue rechazado.

La abogada del ex presidente, Silvina Carreira, hizo referencia a que ese teléfono fue el que usó Fernández cuando estaba al frente de la Casa Rosada y que se debía respetar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas.

Ante este planteo, solicitó en tribunales es que una vez que se extraiga el contenido del celular -y de una tablet que le fueron secuestrados al ex jefe de Estado- esa copia sea eliminada para que no quede en manos de nadie y que así no haya riesgos de filtración o de que se puedan ver otros mensajes que no sean los que se necesiten para la causa.

“Los datos almacenados en los dispositivos en cuestión son propiedad de mi asistido, tanto aquellos que resulten eventualmente relevantes para al presente proceso como los que no, por lo cual entiendo no existe obstáculo alguno para proveer en consonancia con lo solicitado”, planteó la defensa.



Tanto el fiscal federal Ramiro González como el juez federal Julián Ercolini rechazaron el pedido. “Ello implica la pérdida de la base informativa de la cual se obtuvo dicha prueba, evitando toda trazabilidad de los documentos digitales originales”, explicó el magistrado en su resolución de este lunes a la que accedió Infobae para no aceptar la destrucción del contenido de los dispositivos tecnológicos.