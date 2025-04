La Justicia ordenó abrir el celular y una tablet de Alberto Fernández

Este martes, el juez federal Julián Ercolini ordenó abrir el celular y una tablet del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, con el objetivo de obtener “todas las conversaciones mantenidas” con Fabiola Yañez en medio de la investigación en la causa por violencia de género.

El pedido de apertura del celular fue realizado por el propio Alberto Fernández, ya que asegura que en ese teléfono y en la tablet hay conversaciones que hacen a su defensa en la causa contra Fabiola Yañez.

El juez federal Julián Ercolini autorizó la apertura de esos aparatos, pero con algunas limitaciones: permitió que se hiciera una copia forense de todo el teléfono, pero solo se accederán a las conversaciones con su exmujer.

El trabajo lo realizará este miércoles en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

Qué requerimientos le hizo Alberto Fernández a la Justicia

Los abogados del expresidente solicitaron que se le realice una pericia a Fabiola Yáñez para saber “si se presenta o padece patología psiquiátrica o trastornos de personalidad, entendidos como tales, cualquier síndrome calificado por la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Psiquiátrica Americana”

Entre ellos se solicitó:

Establezca el diagnóstico de la denunciada.

Informe medicación y cantidades que se encuentra tomando la denunciada.

Si presenta indicios de consumo problemático de alcohol u otras sustancias que puedan afectar su conducta, juicio y capacidad mental.

E indique si la denunciada se encuentra en tratamiento y en caso afirmativo, qué tipo de tratamiento profesional y frecuencia.

Cómo avanza la causa contra Alberto Fernández

La situación penal de Alberto Fernández se ha agravado tras la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara Federal porteña. El tribunal ratificó los cargos por lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. Con esta decisión, el expresidente quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público. ?

El exmandatario sostiene su inocencia y ha apuntado directamente contra su expareja: “Hablamos de una enfermedad psiquiátrica de la cual deriva una adicción. No me gusta hablar por respeto a ella, porque finalmente es la mamá de mi hijo y no quiero exponerla tanto”, afirmó, en referencia al supuesto problema de alcoholismo que, según él, atraviesa Yáñez. /Radio Mitre