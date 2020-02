La Sociedad Argentina de Infectología considera “erróneo” recomendar no compartir el mate por el coronavirus

Luego de la comunicación y la recomendación de los médicos de la Corte Suprema de Justicia de no compartir el mate para prevenir sobre una posible propagación de enfermedades en época de Coronavirus, la misma decisión fue tirada por la borda desde la Sociedad Argentina de Infectología: "lamento que no hayan ido a buscar esa información a las recomendaciones del Ministerio de Salud y que hayan cometido este error".

Lo dijo en comunicación con LV12 Radio Independencia Omar Sued. El presidente de dicha Asociación y Director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped criticó el comunicado porque "estábamos logrando bajar un poco el pánico a nivel social, es un problema en China que todavía no ha llegado a Argentina ni a Latinoamérica".

De pronto uno ve este comunicado de que no se puede tomar mate para prevenir esta infección y uno no puede creer cómo podemos haber llegado a este punto tan rápido. No es lo que está recomendando la Corte sino los médicos de medicina preventiva que atiende a la gente que trabaja en la Corte.

"El Coronavirus no se esta transmitiendo en el país por lo que no hay posibilidad de transmisión con mate o sin mate. Prohibirlo en pos de supuesta prevención es un problema", señaló Sued, que recordó además la manera de transmisión del virus: "se transmite por las gotitas de la tos que puede tener una persona infectada con Coronavirus. Nos tenemos que preocupar en personas que lleguen de China y desarrollen después de las primeras dos semanas de llegar fiebre o síntomas respiratorios".

El referente en infectología además sostuvo sobre la actualidad del VIH en el país: "tampoco se transmite por mate, si una persona está bien tratada tampoco lo transmite sexualmente. El miedo que uno le tiene a las epidemias es el miedo de adquirirlas. En Argentina seguimos viendo 6 mil casos cada año y 1500 muertes cada año, eso se debe a que hay un núcleo de gente joven que se sigue infectando".