Vacazur y proveedores mineros: “Me apenan las divisiones en CAPEMISA”

Por CNN Radio, 94.7 MHZ, Luis Vacazur, fundador de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna se refirió a las acusaciones contra Diego Pestaña, presidente de Grupo AGV y de CAPEMISA (Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta): “Apena mucho que haya polémicas dentro del sector, estas divisiones generan inconvenientes, si no hay participación, si no hay diálogo, no hay consensos suelen pasar estas cosas, naturalmente que todo mundo quiere participar del negocio de la minería, nosotros somos respetuosos con CAPEMISA, tenemos muy buenas relaciones, no nos metemos en la polémica, sí como una Cámara del sector minero también simplemente hacer que llamen al consenso y hablen entre ellos”.

En referencia a la conducción de esta Cámara, y que en breve debe ir a elecciones, Vacazur consideró que no es bueno estar atornillados a un sillón. “Siempre criticamos a los sindicatos, criticamos a camioneros, criticamos a UOCRA, criticamos a OMA pero lo más sano es ir cambiando las autoridades, cambiando, ir renovando, a mí me tocó dos años ser Presidente y hoy no estoy… no por ser auto referente, pero para conservar un poco la paz y evitar los conflictos de interés y los malos pensamientos, lo más sano es ir cambiando”.

Que todos ganen

En referencia a la cadena de valor que produce la minería en Salta, el referente dijo que en Salta no hay grandes empresas contratistas, son pocas las grandes, pero estas empresas tienen que tener el espíritu de compartir y de redistribuir. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando van las empresas grandes, ellas ganan una obra de construcción, llevan el carretón, llevan el aguacero, la máquina, la camioneta, llevan el chancho, la chanchita, la máquina de hacer chorizos. ¿Dónde está el problema? Ahí está el problema, ahí está el cuello de botella, la redistribución y la gente de la Puna, o los proveedores de la Puna que tienen una camioneta, una máquina, un tractor o un aguatero no participa. Y esta participación debería ser más redistribuida, incluso en Salta Capital".

Finalmente se refirió a la cuestión de la minera coreana Posco y los controles migratorios en General Güemes, a lo que Vacazur fue contudente al dar su visión de que se trató de un tema potenciado por algunos que no concretaron contratos y licitaciones con la empresa. “Naturalmente está a la vista que Posco a través de sus contratistas no hizo bien las cosas, pero yo no me voy a aprovechar de pegarle a alguien que esta indefenso en este momento y por supuesto que tiene que estar el estado porque quien va a regular esto. Ahora que es lo que hacemos nosotros, nosotros no omitimos opinión contra Posco bajo ningún concepto porque es un papel que debe cumplir Migraciones. Ahora hay que hacer las gestiones porque es fácil agarrar un micrófono y salir a hacer una crítica, pegarle a la empresa porque perdimos un contrato es una locura. Cuando vemos el contrato estamos todos felices y contentos, cuando no me dan el contrato y yo te digo Posco no me dio un solo contrato, yo soy el que más defiende a la minería y muchos compañeros míos están bajo la mesa calladitos, facturando y haciendo negocio y esa es la injusticia de la minería también que propiamente las mineras los franceses, los coreanos y los chinos; esta es la realidad, no es ir y aprovechar que están tirado en el piso y patearle la cabeza, no!”.