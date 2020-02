Habló la hermana del asesino de Santino: “Quiero que pague por lo que hizo”

Con el correr de las horas siguen sumándose nuevos testimonios sobre el crimen que moviliza a Puerto Deseado y al país. En este caso, la hermana de Omar Alvarado, Rosa, habló acerca de cómo enfrenta su vida luego de lo que hizo su pariente. Aseguró que él es el culpable del asesinato y que “quiere que pague” por lo que hizo.

“Lo reconocí el mismo día que hicieron el identikit“, dijo Rosa en su desgarrador testimonio a Radio FM Desire de Puerto Deseado. Ella estaba de vacaciones en Santa Fe cuando se enteró de lo sucedido: “Vine de viaje llorando”.



Indicó que entregó al imputado porque quiere que la gente “sepa que yo hice lo correcto, si yo me quedaba callada esto quedaba impune como muchos casos en Puerto Deseado“, sostuvo.

Yo voy a contar lo que se, no me voy a quedar callada”

Acerca de la enfermedad que padece su hermano (esquizofrenia), aclaró que tampoco justifica su sangriento accionar: “No quiero decir que él no tiene la culpa, quiero que pague lo que hizo“.

De esto se desprende también el caso publicado este lunes por La Opinión Austral, sobre el previo ataque de Alvarado sobre uno de sus sobrinos, el hijo de Rosa: “Mi hijo llegó ensangrentado a la casa”, agregó y contó además que fue él quien “se acercó al Juzgado y casi lo linchan“.

Dolor por las víctimas y la familia

En su testimonio no pudo evitar quebrarse por el dolor que atraviesa tanto María como toda su familia, que vino desde Salta para acompañar a la mujer que sigue internada en el Hospital distrital.

“Daría mi vida por la vida de ese nene, se llama igual que mi sobrino“, dijo Rosa acerca del pequeño Santino, de 4 años, asesinado por los malvivientes.

María y Santino, víctimas del hecho más aberrante de Santa Cruz de los últimos tiempos.

Además, expresó que cuando pudo ver a los familiares desde lejos “les quería pedir perdón, los quería abrazar, les daría mi vida a ellos”.

Por otra parte apuntó a que “en Deseado hay muchos violadores y sus familiares los tapan“, y que ahora “no quiero salir de mi casa, no quiero dejar solos a mis hijos”.