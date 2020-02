Juicio por Daniela Guantay: La defensa de Urzagaste y Agüero esperan los argumentos de la sentencia

Pasadas las 14 horas de este jueves, el tribunal de la Sala VII integrado por Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello, condenó a Carlos Alfredo Agüero, Norverto Silvestre, Julio César Monasterio y Juan Reynaldo Álvarez a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado de Daniela Guantay.

Lo mismo sucedió con Griselda Marisel Urzagaste, quien fue condenada a prisión perpetua y además se ordenó el cese del beneficio de la prisión domiciliaria y su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 4.

Con las repercusiones posteriores de la sentencia InformateSalta dialogó con el doctor Walter Clark, abogado defensor de Marisol Urzagaste y Carlos Alfredo Agüero, quien dio su parecer tras la jornada. “A mí, por lo menos, la sensación que me dejó es que tendremos que esperar a los fundamentos del fallo del Tribunal, para entender cómo se ha llegado a esta decisión”, manifestó.

En cuanto a la sentencia dictada a los acusados, Clark comentó que “no la comparto desde el proceso del debate con plenitud, donde una a una se fueron cayendo las pruebas que tenía el Ministerio Público Fiscal”.

Una duda que planteó el abogado al respecto es que “no me queda claro por qué el Tribunal gira las actuaciones al fiscal para que investigue a Verónica Quiroga (una testigo), tendré que ver en los fundamentos si considera puntualmente, como parece expresarlo, que podría haber sido partícipe del delito o si lo está enviando por falso testimonio, eso no me queda claro”.

A la espera de los argumentos del Tribunal, que confía tenerlos el próximo viernes, Clark señaló que una eventual apelación dependerá de sus defendidos. “Este fin de semana hablaré con ellos para hacerles conocer que recién la semana que vienen les puedo hacer conocer los fundamentos, lo charlaremos y ahí tomarán ellos su decisión, es su derecho a recurrir y lo tienen mis defendidos, si ellos manifiestan su voluntad es mi obligación hacerlo, sino aquí terminó todo”, concluyó a InformateSalta.