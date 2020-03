Amenazas, golpes y una familia violenta: la historia detrás de la joven apuñalada en el ojo

Florencia era acechada por tres hermanas y el padre de ellas en El Galpón. Una de las agresoras es la pareja de su ex marido. La habían atacado tres veces en la última semana, tenían prohibido acercarse y sin embargo lo hicieron.

Florencia, la joven de 22 años que fue brutalmente atacada con un cuchillo en El Galpón y perdió uno de sus ojos, se recupera lentamente. Está consiente, le sacaron el respirador y al despertarse reconoció a toda su familia. Su cuerpo funciona normalmente y afortunadamente no tendrá otras secuelas.

Rebeca, su hermana, dialogó con InformateSalta y contó los pormenores del último ataque que sufrió, que no fue el único por parte de una de las detenidas por el caso. “El problema viene hace años, con el ex marido de mi hermana. Cuando ellos se separaron, él quiso quitarle la casa, y no pudo, mi hermana le ganó el juicio y después empezó a salir con una de las agresoras”, dijo.

Si bien en un principio mantenían una relación de amistad con la actual pareja de su ex, las cosas cambiaron y cuando ellos comenzaron a salir, empezaron los problemas. “Yo soy testigo de que cuando ellas pasaban, la trataban de negra, de pobre, de huérfana”, contó.







Las agresiones no son nuevas, sino que desde hace dos años que no dejan de molestar a Florencia y en la última semana la atacaron tres veces. “El lunes que pasó una de ellas fue su casa y la golpeó junto a su padre. El padre le dio una piña, la volteó y ella la agarró a patadas. Hasta que ella pudo levantarse y defenderse, intervino mi mamá, mi hermano, su marido. Ella tiene todavía esas marcas en el cuerpo, todavía no se le borraron”.

Por los golpes recibidos, la joven se presentó en la comisaría y los denunció, razón por la cual ninguno de los dos se podía volver a acercar a ella, pero no lo respetaron. El jueves pasado tuvieron una primera pelea por la mañana, en las puertas de la Municipalidad, que terminó con amenazas del mismo hombre hacia ella, y una segunda a las 15 horas, donde recibió la puñalada.

“Ella le hacía trámites a unos abuelitos, ese día que estaba sola fue a hacerle unas recetas para que puedan retirar unas pastillas, cuando la agarraron. Se estaba desangrando, no era un cuchillo cualquiera, sino uno que tenía 20 centímetros”, detalló.

Florencia llegó al hospital en gravísimo estado, los médicos no podían tocarla ni sacarle el cuchillo del ojo. En un primer momento la llevaron a Metán, donde pudieron estabilizarla y prepararla para su traslado, en código rojo, a Salta.

“Cuando llega al San Bernardo, los médicos le explicaron que al ojo ella lo había perdido. Eso fue lo peor. La cirugía duró de 5 a 6 horas. Fue muy difícil. Florencia está viva de milagro, llegó prácticamente muerta. Tiene moradas las piernas, tiene su cuello lastimado y al costado del pecho tiene una piña marcada del hombre y no entiendo porque sigue suelto”, expresó Rebeca, quien suplicó por la detención del padre de las agresoras.







“Para mí es como si las cuatro le hubiesen clavado el cuchillo a mi hermana porque eso es lo que pasó, dos son menores. Yo quiero el castigo para las cuatro iguales. Son violentas. La chica que la apuñaló a mi hermana es la más peligrosa de todas y el padre también. Ya tienen antecedentes. Le pegaron a una chica en el hospital. Después hay otro expediente donde quiso estrangular a mi prima”, indicó.

Finalmente, reiteró el pedido de justicia y manifestó que “mi hermana tiene muchas ganas de vivir, es muy fuerte, los médicos dicen que es un milagro que haya salido. Queremos que estas chicas paguen, porque son culpables de lo que hicieron”.