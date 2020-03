Tarjeta AlimentAR: ¿Cómo consultar mi saldo?

A tres semanas del inicio de operativo de las tarjetas Alimentar en Salta Capital, que prevé un saldo mensual de $4000 por un menor a cargo y de $6000 por dos o más, Jaqueline Cobo, subsecretaria de Promoción Social, en diálogo con InformateSalta, despejó algunas dudas planteadas por los beneficiarios.

En primer lugar, indicó que la consulta del saldo disponible luego de realizar compras - no es necesario utilizar todo el monto de una sola vez - se puede realizar por Internet o telefónicamente, a la vez que manifestó que en el transcurso del mes, desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, planean lanzar una APP.

En vista de ello, los beneficiarios de la tarjeta alimentaria del Banco Nación pueden consultar el saldo de manera mensual y los montos desde la página de Mastercard o VISA o llamar al número de teléfono de VISA (0810-666-3400) en caso de que sea la emisora del plástico. Otra opción es comunicarse al número 0800 2222 776.

Además aclaró que en caso de que una familia no utilice parte de los fondos depositados durante los 30 días previstos, el saldo continúa disponible al mes siguiente aunque tengan otra recarga. “Si vos gastaste un poco este mes, te queda un poco para el mes que viene se te acumula, la idea es que cada familia se administre de acuerdo a su economía”, sostuvo.

No obstante, aclaró que lo que no puede ocurrir es que durante tres meses no haya movimiento en la cuenta o no se usen los fondos. “En ese caso si se va a dar de baja esa tarjeta”, manifestó.

Cabe destacar que la carga de la tarjeta se realiza el tercer viernes de cada mes.