Villa Primavera: tras disparar contra su ex mujer no quiso declarar

Se trata de Nicolás Nahuel Cabrera de 21 años quien ingresó al domicilio de su ex pareja violentando la puerta de ingreso y disparando contra la mujer pero el arma falló. Tras negarse a declarar permanecerá detenido, ya fue imputado.

El hecho que afortunadamente no terminó en tragedia ocurrió la madrugada del domingo cuando el sujeto de 21 años ingresó por la fuerza a la vivienda de su ex pareja y gatillo directo hacia ella pero el arma no se accionó.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Nicolás Nahuel Cabrera de 21 años como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja, por el género y por el uso de arma de fuego en concurso ideal con violación de domicilio en perjuicio de su expareja y madre de su hijo.

El joven, tras conocer la acusación en su contra, decidió no prestar declaración y desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención mientras se completan las diversas medidas solicitadas para el esclarecimiento del hecho.