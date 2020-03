Malestar en el campo salteño por la suba de las retenciones: “Los números no cierran”

El anuncio del Gobierno Nacional de llevar del 30% al 33% las retenciones a la soja, cayó muy mal entre los productores de la región NOA, ya que además de tener que hacer frente a la inflación creciente y a un "dólar planchado", tienen que asumir altos costos en el pago de fletes debido a que se encuentran alejados de las terminales portuarias.







Al respecto, Lucas Norris, presidente de Prograno, en IN Salta, manifestó que el futuro de la actividad es muy complejo. “Para nosotros es muy difícil de producir no tanto por el tamaño de las producciones, sino por la distancia al puerto. Nos imaginamos que podíamos llegar a tener un tratamiento diferencial, pero no fue así”, dijo.

“Los números no cierran, si seguimos así, va a ser insostenible sembrar soja en el Norte”

Norris se quejó por la falta de previsibilidad. “No puede ser que cambie el Gobierno y cambien las reglas de juego. Nos piden un esfuerzo, pero nosotros venimos haciendo el esfuerzo hace mucho; y no es justo que todo el peso de la crisis recaiga sobre el campo argentino, que genera la mayor cantidad de divisas para el país”.

En la oportunidad, opinó que hay una cuestión ideológica del Gobierno contra el campo. “Si nos esquilman, hay productores que van a quedar fuera de carrera, y como no hay un sistema bancario sólido que pueda aportar a la producción, entonces aguantamos todo con los proveedores de insumos y de servicios. Pero si ocurre una inclemencia, se afecta toda la cadena”.

Por último, anticipó que el próximo lunes a las 9 se van a juntar con todas las entidades del campo y con la presencia del ministro de la Producción, Martín De los Ríos. “En esa reunión vamos a ver cómo seguimos. Tenemos una presión muy fuerte de los productores, que están muy molestos. Pero tenemos que tomar las mejores decisiones, analizando propuestas, números y consecuencias”.