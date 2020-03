El femicida de Mariela pidió una insólita condición para decir dónde la había enterrado

Hoy se desarrolló la segunda jornada de juicio contra Cristian Ramón Balcarce por el femicidio de Mariela López y ante los jueces declararon los policías que estuvieron a cargo de la investigación. Contaron cómo fue el momento de la detención, la confesión del crimen y la insólita condición que puso el acusado para señalar el lugar donde había enterrado a la víctima.

El testigo relató cómo fue que Balcarce le contó que había matado a Mariela López y le expresó su voluntad de indicar el lugar adonde había dejado el cuerpo. Esto a cambio de que le permitan hablar con su mamá.

“Yo me encontraba en la División Homicidios haciendo informes sobre otro caso al que estaba asignado cuando llegó a la oficina Balcarce, quien había sido demorado durante el allanamiento. Llegó custodiado y en determinado momento uno de los efectivos que estaban con él me dijo que quería contar algo. Yo era el único oficial presente en ese momento y me dijo, en forma espontánea, que había matado a su pareja. Que ella era mala. Dijo que ese día él llegó tarde, que tuvieron una discusión, que ella le tiró cosas y que la terminó matando. Contó que la llevó y la enterró y que iba a indicar el lugar si antes le permitían hablar con su mamá”.







Sobre la investigación lograron conocer que la víctima le había contado a un amigo de Jujuy sus intenciones de dejar a Balcarce: “Hoy discutimos, no quiere que me vaya – le escribió ella-. Me agarró del cuello, caí al piso y perdí el conocimiento”. Le dijo que tras este episodio, Balcarce la llevó al Sanatorio El Carmen para que la atendieran; al día siguiente cometió el crimen.

Los investigadores dejaron expuesto que Balcarce ya tenía antecedentes por violencia familiar. Pero en ese momento la víctima (su primera expareja) no había querido brindar mayores detalles sobre el hecho.

Tras activar todos los protocolos para dilucidad los movimientos del sospechoso luego de que realice una denuncia alertando la desaparición de Mariela, pero luego incurra en numerosas irregularidades, el uso de una perra de la División Canes que indicó que la víctima no había salido de su domicilio por sus propios medios, determinaron que se diera intervención a la División Homicidios. Esto sucedió casi un mes después de la desaparición de Mariela López.

Tras intervenir el teléfono de Balcarce, se detectó un desplazamiento a El Carril, a una zona alejada del pueblo. Allí se realizó un rastrillaje con la División Canes. En esa oportunidad, los animales solo detectaron el olor de la víctima.







También se ubicó a Balcarce en inmediaciones de Joaquín V. González. En este caso, como el perímetro era demasiado amplio, no se realizó rastrillaje.

El cuerpo fue ubicado luego por indicaciones aportadas por el propio imputado. Él guio a la policía hasta el lugar, que era una zanja de alrededor de tres metros de profundidad ubicada a diez metros de la ruta. El cuerpo de Mariela López estaba semienterrado con tierra y maleza.