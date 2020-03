Fue golpeada y apuñalada por su pareja en La Rioja: piden su derivación a Salta

Un hombre de profesión albañil atacó salvajemente a su pareja y madre de sus dos hijos, una salteña de 25 años quien producto de las serias lesiones se encuentra internada en un hospital de La Rioja.

El agresor, según informó DNI, tenía denuncias anteriores por violencia, y pesaba sobre él una prohibición de acercamiento. Sin embargo, la madre de la víctima, contó que “él siempre le rogaba a su hija que continúen con la relación”.

La joven viajó el 6 de marzo para trabajar en la cosecha de aceitunas y a las pocas horas, la familia recibió la peor noticia. Durante la madrugada del lunes 9 de marzo, fue atacada a golpes de puño y apuñalada quedando en terapia intensiva.

La damnificada, según relató su madre, sufrió perforaciones en uno de sus pulmones y en el intestino grueso por lo que continúa con alimentación asistida. "Él fue a asesinarla directamente", sostuvo.

Debido a que la joven no tiene domicilio en La Rioja, la madre contó que tiene problemas para su atención en el hospital y no le habrían autorizado una prótesis maxilar, a la que no pueden acceder de forma privada ya que se trata de una familia de escasos recursos.

Ante esto la familia solicita la colaboración de los salteños, y también a las autoridades, para gestionar la ayuda necesaria para el traslado de la joven o el de sus familiares hacia aquella ciudad.

Cabe mencionar que en el ataque, fue lesionado un niño, hijo del propio agresor, quien presenció todo y recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella de vidrio que causó que el menor perdiera el conocimiento.