Hospital Papa Francisco: “Se están armando otros centros de referencia, este hospital es cabecera para los vecinos de la zona”

A pesar del descontento de muchos vecinos cercanos al Hospital Papa Francisco, por ser declarado referente para atender casos de coronavirus, su gerente general, el Doctor Daniel Mamaní llevó tranquilidad a la comunidad.

“Nos estamos preparando para ajustarnos a las necesidades. Nosotros somos la referencia en zona sur, pero se están armando otros centros en Capital y el interior para trabajar con estos casos”, indicó el gerente del nosocomio ante Radio Vos. Explicó además que los pacientes actualmente internados no deben permanecer en el hospital para no exponerse a situaciones que no corresponden. Por ello solo atienen en la guardia a casos con patologías respiratorias que podrían responder al virus.

“Los vecinos deben entender que el hospital es cabecera para atender sus casos: estamos preparándonos para nuestra comunidad”

Al ser consultado por la posibilidad de sumar a la escuela ARA San Juan de Barrio Solidaridad, Daniel Mamaní explicó que la barriada de zona sur es de enormes dimensiones y que tienen muchas necesidades, “en tal sentido, el hospital tiene que estar preparado para la situación, no tenemos otro hospital para la gente de esta zona y si sucede como en otros países la enfermedad nos va a golpear fuertemente”, dijo.

En materia de cifras, el profesional indicó: “Nuestra comunidad tiene por lo menos 7 mil pacientes de riesgo, se puede imaginar la necesidad que surgiría con ellos”, expresó ante Radio Vos. A esto sumó que debemos valorar la toma de decisiones del Gobernador y del Ministerio de Salud en lugar de cuestionarlas. “Tenemos el acompañamiento para darnos los recursos que necesitamos, ojalá nunca los usemos, pero en 15 días no sabemos qué va a pasar”, sentenció.

“Esto todavía no comenzó por eso las medidas son acertadas”

Aislamiento de los profesionales

Dentro de las declaraciones de Daniel Mamaní, el profesional señaló que continúa viendo grupos de jóvenes y adolescentes deambulando por la vía pública, expondiéndose de una forma que no corresponde y reiteró la importancia de respetar el confinamiento.

En tanto, mientras muchos no respetan la cuarentena, tanto el Gerente del nosocomio, como sus directores, están aislados incluso de sus familias: “Todos los que trabajamos en el hospital estamos aislados, nos estamos preparando. No puedo volver a mi casa sabiendo que puedo estar transportando el virus y tengo que velar por la población también, entonces todos los directores están todo el día aquí, no vemos a nuestra familia”, finaliza.