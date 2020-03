Viajaron a Punta Cana, Copa les canceló el vuelo, cierra el aeropuerto y piden volver

Con la lucha que los argentinos están realizando contra el coronavirus y su intento de evitar la propagación resguardándose en sus hogares, muchos compatriotas que se encuentran en el exterior del país están clamando volver a territorio argentino para cumplir el aislamiento, pero no puede hacerlo debido a las cancelaciones de sus vuelos, el cierre de los aeropuertos, fronteras y otras complicaciones.

Rodrigo Pérez Alsina es un salteño que se encuentra varado junto a su pareja en Punta Cana, quienes están buscando la forma de regresar hasta nuestra provincia, en medio de una situación de desesperación ante el cierre del aeropuerto y luego que la aerolínea con la que viajaron les soltó la mano.

Rodrigo relató que el día domingo viajaron por la aerolínea Copa, desde Salta, hasta Panamá y desde allí hasta Punta Cana, teniendo previsto regresar el 25. Eligieron ese destino dado que el Caribe “no era una zona de riesgo, no había libre circulación (del virus), no íbamos a tener problemas en volver, no había mucha gente ni europeos, estaba todo bien”.

Sin embargo, el día miércoles el presidente de República Dominicana “anunció el cierre de fronteras desde el jueves, es decir que dejaron de entrar los aviones, solamente se iba a permitir entrar fueros ‘ferri’, es decir aviones vacíos para sacar pasajeros del país”, comentó el salteño.

Ahí fue cuando comenzó su odisea. Cuando intentaron comunicarse con Copa les dijeron “que la aerolínea necesita una autorización pero no las consiguen, entonces anunciaron la cancelación de todos sus vuelos”. Recién hoy les dijeron que iban a llegar 3 aviones para retirar pasajeros, pero hay miles de argentinos y de otras nacionalidades, teniendo la prioridad para subir quienes tenían fecha de regreso más pronto.

A esto se sumó que “el aeropuerto cierra todo el mes de abril, lo publicaron ayer, ahí nos quedamos sin la conexión, Copa dice que cancela todo hasta el 21 de abril, entonces estamos varados”, indicó Rodrigo. Si bien se comunicaron con la Cancillería, donde tienen trámites de 4000 argentinos para volver, y con Aerolíneas Argentinas, donde les dijeron que no enviarán nadie a rescatarlos, se quedaron sin la manera de salir.

Ante la desesperación de quedarse varados, a la merced de Copa y sin una respuesta que pueda calmarlos, los salteños están pidiendo una ayuda por parte de las autoridades o de quien competa, para que puedan regresar al país a aislarse como para cumplir la prevención contra el coronavirus.