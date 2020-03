Cuarentena: para no salir de su casa mandó a su perro al kiosco

Millones de personas se encuentran aisladas en sus casas debido a la cuarentena que establecieron varios gobiernos como medida preventiva para mitigar los efectos del coronavirus. El aislamiento social es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio, por eso desde la OMS han emitido una serie de recomendaciones, entre las cuales destaca la importancia de quedarse en la casa y salir lo menos posible.

Si bien se puede salir a comprar cosas, aquellos que tuvieron contacto con personas que viajaron al exterior no pueden salir a ningún lado o tener contacto con el mundo exterior. Antonio Muñoz es uno de ellos, en pleno aislamiento tuvo un antojo de Cheetos. Por eso, en su tercer día de cuarentena no soportó las ganas de comprarse esta golosina y se las ingenio para no salir de su casa.

En vez de llamar al kiosco prefiero enviar a su fiel mascota a buscar una bolsa de snacks. Le colocó a su chihuahua una nota en su collar que decía: “Hola, señor comerciante. Por favor, venda a mi perro algunos Cheetos, del tipo naranja, no los rojos, son demasiado picantes. Tiene 20 pesos en su collar”. “ADVERTENCIA: morderá si no lo tratas bien. Tu vecino del frente”.

El obediente can cumplió al pie de la letra la orden, regresó de la tienda llevando el paquete naranja en su boca. El gracioso momento fue fotografiado por su amo, quién finalmente pudo disfrutar de sus Cheetos.