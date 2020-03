Por prevención al COVID-19, se extiende la Feria Judicial Extraordinaria en Salta

Junto a la extensión que determinó el Gobierno de la Nación con respecto a la cuarentena obligatoria por la presencia del coronavirus en el país, la Corte de Justicia de Salta resolvió prorrogar la Feria Judicial Extraordinaria desde el miércoles 1° hasta el domingo 12 de abril inclusive.

Por lo tanto, se informó que los profesionales podrán solicitar desde mañana miércoles y hasta el viernes 3 de abril a las 12 la habilitación en feria de aquellos expedientes cuyas materias se encuentran previstas en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hasta el viernes a las 12 también podrá solicitarse la habilitación de expedientes en los siguientes asuntos: a) Pago de créditos alimentarios en los procesos de familia; b) Pago de créditos laborales; c) Pago de indemnizaciones por daños y perjuicios; d) Pago de honorarios profesionales de letrados o auxiliares de la justicia, e) En aquellos casos en los que se requiera la urgente tramitación de expedientes para lo cual se deberá exponer los fundamentos de la urgencia que amerita la diligencia que solicitan como fundamento suficiente para apartarse de la norma.

La Corte de Justicia también implementó un formulario tipo que deberá ser adjuntado al escrito ingresado por la mesa virtual habilitada por el Poder Judicial de Salta. Como se sabe, a esta mesa se accede desde la página web del Poder Judicial desde la denominada área de servicios para abogados donde está el link “presentación escritos feria extraordinaria”.

Por otra parte se resolvió que todos los magistrados, funcionarios y empleados deben permanecer en sus hogares cumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que manda el DNU 297/20 prorrogado recientemente hasta el domingo 12 de abril. Durante este período los magistrados, funcionarios y agentes judiciales deben tener disponibilidad para atender teléfonos ante cualquier emergencia.

A su vez, se aclaró que aquellos magistrados no incluidos en la Feria Judicial Extraordinaria podrán ingresar a sus oficinas, con los respectivos cuidados sanitarios, para acceder a las constancias del expediente que no se encuentren en formato digital y que por ello no puedan ser consultadas en forma remota.

Cabe recordar que, en la jornada del lunes, el Ministerio Público Fiscal también anunció la prórroga de su feria extraordinaria, hasta el 12 de abril.