Salta compró otros 7 respiradores, importados desde EEUU

Se trata del insumo médico más buscado en estos momentos en todo el mundo, en la lucha para recuperar a pacientes infectados con Coronavirus.

Sabiendo que el resto de las Provincias están desesperadas por adquirir lo que esté al alcance y la regulación dispuesta por el Gobierno Nacional sobre la fábrica de respiradores de Córdoba, cambió el rumbo en las inversiones de varios ministerios, no había tiempo que perder. Si bien la medida del Ministerio de Salud de la Nación fue muy criticada en su inicio, se percibe como muy atinada a la hora de administrar un recurso tan importante y escaso, según como se va propagando el Virus en el territorio nacional.

En ese marco, Salta recibió de Nación 5 respiradores artificiales que son de fabricación nacional, pero tal como había adelantado el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, la provincia no se iba a quedar de brazos cruzados esperando que nos manden más, luego de ver frustrada la compra de 120 de estos equipos. Por ello recurrió a la compra a una empresa local, que había logrado importar otros 7 equipos de última generación.











Salta lo hizo

“Hace una semana en el mercado Internacional se conseguían equipos con entrega a 30 o 45 días; pero ante la excesiva demanda se produjo un colapso y la industria quedó desabastecida por lo que las fechas de entrega se extendieron a diciembre de este año. El costo de flete Internacional en la entrega del producto final quintuplicó su costo por las restricciones aéreas, todo eso generará una suba inevitable en los precios”, explicaba a InformateSalta Alejandro Triggiano, presidente de la empresa salteña Magnus, que logró importar estos equipos para robustecer el sistema sanitario salteño.

Luego de un relevamiento con técnicos de la marca, a principios de Marzo, Triggiano consideró oportuna la compra de los equipos, fue así como pudo proveer a la Provincia ya que los tenía a disposición hacía 2 semanas.

En esos días la empresa también capacitó al personal de diferentes hospitales de Salta y Jujuy sobre el correcto uso de insumos como filtros por ejemplo, ya que éstos son el descartable que acompaña al respirador y es extremadamente importante; cada paciente debería usar por lo menos 3 por día para evitar no solo el contagio sino también la contaminación cruzada. Si los insumos son escasos se puede tender a reciclar material que debería desecharse y eso es altamente riesgoso.

Magnus es la comercializadora exclusiva de la Marca Medtronic, líder en tecnología, soluciones y servicios médicos al servicio de la salud en todo el mundo.

Al respecto, el empresario salteño nos comentó sobre una medida interesante e innovadora que tomó esta multinacional Medtronic ante la Pandemia. Dispuso a nivel mundial abrir la licencia del Modelo PB560 para su fabricación. Lo que significa que a través de un Link, solo llenando un formulario, cualquiera con conocimientos puede fabricar uno, posibilitando a muchos ingenieros a lanzarse en la campaña que promueve denominada "Salvando Vidas”. Para ello deben acceder al link https://www.medtronic.com/us-en/e/open-files.html











Al servicio de la Salud

Alejandro Triggiano explicó que el mensaje a las casi 30 personas que forman Magnus fue que tienen la obligación de estar dispuestos y en alerta para colaborar en lo que se pueda según las necesidades que surjan a cualquier hora. “Estamos trabajando en la oficina los días laborales y en forma remota los fines de semana y feriados; entendemos que es el momento de ayudar, por eso elegimos trabajar en salud”, remarcó.

También dijo que la empresa tomó una decisión importante, la de no vender en este momento descartables como barbijos y alcohol en gel. "Consideramos que el oportunismo en los precios es desmedido y no queremos ser parte de eso. Entiendo que el mundo nos está diciendo que nos tenemos que unir como seres humanos, y si no capitalizamos el mensaje que la salud y la solidaridad son vitales, no va a servir de nada esto que estamos atravesando”.











Sobre Magnus

Es una empresa salteña con más de 70 años en el rubro brindando soluciones integrales, especializada en la comercialización de implantes y ventas de equipos médicos, mobiliario e insumos para hospitales, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos.

La gama de sus productos son de las mejores marcas del país y del exterior, garantizando altos estándares de calidad, brindando además, asesoría técnica con un staff comercial capacitado y precios competitivos.

El grupo humano que conforma MAGNUS, es altamente calificado, enmarcados en una política de responsabilidad social y de ética comercial, brindamos acompañamiento y asesoría de postventa.