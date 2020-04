Coronavirus: Para Sáenz, “hay miserables en todos los sectores”

Tras los dichos del presidente de la Nación Alberto Fernández contra los empresarios que despiden empleados en medio de la pandemia del coronavirus, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en TN, sostuvo que “hay miserables en todos lados” y pidió no estigmatizar al sector por la actitud de unos pocos.

El mandatario insistió en que el sector empresarial es fundamental en un país de base productiva e industrial aunque reconoció que “hay buenos y malos”.

No obstante, insistió en que en situaciones de crisis hay que acompañar. “Hay gente que está acostumbrada a ganar y no quiere perder, la gente se pelea por lo que le sobra y no por lo que le falta, aquellos que no entienden si son miserables, y quiero que sepan que cuando corre riesgo la vida, el rey y el peón terminan en la misma caja”, disparó.

Para ejemplificar, hizo referencia a los aportes recibidos en el Fondo Solidario Provincial, recientemente creado para llevar adelante acciones tendientes a frenar la pandemia. “Hay muchos empresarios que están acompañando, pero los que más están aportando son los que menos tienen, recibimos aportes hasta de los jubilados”, dijo.

También defendió al ministro Dib Ashur, quien fue criticado por solicitar respiradores por twitter al fundador y director de Tesla, que había anunciado que donará los aparatos a hospitales. “En épocas de crisis cualquier intento es válido, y más si es para preservar la salud pública”.

En ese marco, recordó que Salta compró oportunamente 120 respiradores, que finalmente no llegaron a destino por la decisión de Nación de centralizar el stock nacional. “Es entendible que se centralice, cuando la demanda es grande y cuando hay poco, pero por supuesto algunos nos anticipamos y nos hubiese gustado poder tenerlos”.

Por último se refirió a la emergencia sociosanitaria en el Norte. “Hay más de 10 mil niños en riesgo nutricional, sobre todo la población perteneciente a la etnia wichí con condiciones de alta vulnerabilidad y con dificultad al acceso de agua segura y la verdad que es una situación muy crítica la que se vive en el norte”.