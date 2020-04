Sáenz también explotó por la situación de ayer, pidió que dejen de criticar y salgan a ayudar

El Gobernador supervisó en la mañana de hoy personalmente las sucursales bancarias. Por ese motivo, ayer reunió a su Gabinete y les pidió que salgan a la calle.

Después de lo sucedido ayer con el caos de gente en los bancos y la acumulación de abuelos queriendo cobrar, el Gobernador convocó a todo su gabinete y les pidió que recorran las distintas entidades bancarias para exigirles que cumplan con las medidas de seguridad y salubridad.

También pidió que llamen a los intendentes para que hagan lo mismo en cada uno de sus municipios.

Los más cercanos a Sáenz dicen que nunca lo vieron tan enojado: “Es una joda que mientras miles de salteños cumplen la cuarentena, miles de médicos, enfermeros, policías, choferes, etc. exponen su vida todos los días para cuidarnos, una medida desatinada vuelva a cero todo el esfuerzo que estamos haciendo", habría dicho el gobernador.

Es más, en tono enfático les recriminó: “Mañana los quiero a todos en los bancos repartiendo barbijos, alcohol en gel, verificando que se respete la distancia, priorizando la atención de los abuelos y que haya sillas para ellos y si los bancos no cumplen, los hacen cerrar“.

Pero no todo quedó ahí. En la reunión, también tuvo palabras contra los que considera critican desde la comodidad de sus casas pero no aportan nada a la sociedad: "Estaría bueno que le digan a esos legisladores que denuncian y critican mientras están tranquilos y cómodos en sus casas, que vayan a los barrios y a los pueblos a llevarle comida a la gente que está pasando hambre, que con sus equipos hagan barbijos, que vayan a la frontera, que visiten los hospitales, que compren telas, comida, insumos , si es que no quieren donar su sueldo. Esa es la forma de ayudar ahora y no sólo criticar. Sino, sigan en sus casas viendo TV tranquilos, y disfrutando de sus hijos, porque mientras ellos no hacen nada, yo me estoy rompiendo el alma exponiéndome yo y mi familia, son unos oportunistas y miserables“.