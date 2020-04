Largas filas en los bancos para cobrar jubilaciones y asignaciones sociales

Hay restricciones en la atención y en las filas para que la gente no se agolpe. La apertura se extenderá durante el normal horario bancario, en Salta suele ser de 8.30 a 13.30, y será exclusiva para quienes no cuenten con tarjeta de débito.

Las entidades bancarias encargadas del pago a jubilados y asignaciones sociales abrieron hoy sus sucursales, aunque con ciertas restricciones y medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio del coronavirus.

La apertura se extenderá durante el normal horario bancario (en Salta es de 8.30 a 13.30), y será exclusiva para quienes no cuenten con tarjeta por robo, extravío o que estén inhabilitadas, ya que, de lo contrario, deberán retirar el efectivo a través de los cajeros automáticos, según definió el Banco Central a través de la Comunicación "A" 6949.

La atención se organizará de acuerdo al cronograma de pagos dictaminado por Anses y, con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas en las sucursales, cada banco establecerá criterios para mantener el distanciamiento social y preventivo recomendado por el Ministerio de Salud.

“Si sos cliente de Banco Macro y estás entre alguna de estas categorías y no tenes una tarjeta de débito activa deberás concurrir a la sucursal respetando el cronograma de pagos informado por ANSES. Las sucursales se abrirán de 8.30 a 13.30 horas. En caso que no poder concurrir en la fecha indicada de cobro podrás hacerlo en los días hábiles siguientes.

En caso de ser necesario se organizarán filas de espera fuera de las sucursales, donde las personas deberán mantener la distancia de al menos un metro y medio entre los integrantes de la fila y que se derivará a los cajeros automáticos a todos los que posean tarjeta de débito.

Durante los próximos días los bancos dispondrán una dotación mínima de empleados voluntarios, que no incluirá a personas de riesgo y personal con hijos a su cuidado por la suspensión del dictado de clase, por lo que no brindarán por el momento ningún otro servicio que no sea pago de haberes jubilatorios o programas de la seguridad social.

Los bancos encargados del pago de jubilados son: Nación; Supervielle; Macro; Provincia de Buenos Aires; Piano; Santiago del Estero; Patagonia; Industrial; Ciudad; Santa Fe; Córdoba; Credicoop; Entre Ríos; Columbia; BBVA, Santander; Galicia; San Juan; Tucumán; Del Chaco; Corrientes; La Pampa; Provincia de Neuquén; Comafi; Chubut; La Rioja; Municipal de Rosario; Santa Cruz, HSBC; y Tierra del Fuego.