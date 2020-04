Avalado por la ley, Mebac ofrece sus servicios por “delivery”

Tras la denuncia recibida por este medio sobre supuestas condiciones laborales irregulares en la empresa “Mebac” durante la segunda etapa de la cuarentena decretada a nivel nacional, Juan Carlos Mealla, dueño del local, en diálogo con InformateSalta, aclaró que existe una confusión por parte del denunciante, ya que la actividad de la compañía se encuentra dentro de las exceptuadas por Nación, y no existe ninguna violación a la ley vigente.

“Estamos operando en los términos que marca la ley”

En la oportunidad, aclaró que durante el primer anuncio, la empresa cumplió estrictamente con las medidas ordenadas, y recién comenzó a operar vía telefónica una vez que el Gobierno Nacional autorizó la venta a domicilio de un listado de artículos, entre ellas, impresoras y sus insumos. “Estamos cumpliendo con lo que nos autoriza la ley, que es vender por delivery, me duele que se piense lo contrario, para nosotros nuestros trabajadores son muy importantes”, dijo.

“Nunca tuve problemas con clientes, con proveedores, empleados, y no tengo un juicio laboral. Operamos con una cierta conducta”

En ese sentido, indicó que la actividad se realiza bajo un estricto protocolo de entrega, incluso restringiendo algunas prestaciones, para cuidar la salud de la gente y sus trabajadores. “Dejamos de prestar los servicios que podrían llegar a ser nocivos, no recibimos cartuchos para recarga, porque pueden tener virus, y queremos evitar que exista cualquier tipo de riesgo de contagio para los técnicos”, reveló.

Por otro lado, aclaró que la nueva modalidad de venta online, no persigue fines económicos, sino busca brindar un servicio, ya que entre sus clientes, se encuentran áreas de salud, y de seguridad. “Sabemos que no va a ser un periodo rentable, nos es imposible satisfacer la demanda que tenemos pero lo hacemos por nuestros clientes, nosotros brindamos un servicio básico, vendemos insumos básicos que son necesarios, creemos que es parte de nuestra responsabilidad hacia la sociedad”, dijo.

En ese marco, explicó que los interesados deben realizar sus pedidos en horario corrido de 8 a 16 horas vía telefónica, que son recepcionados por los vendedores y enviados sin costo adicional al domicilio al otro día. “Nosotros no cobramos el envío del producto, sabemos que no es responsabilidad del cliente, entendemos el momento, y no buscamos sacar rédito de esto, sino todo lo contrario, queremos ayudar”.

Por último, hizo hincapié en las medidas de protección de los cadetes que llevan el pedido. “Para proteger a la gente que reparte, les dimos barbijos y les exigimos el uso de casco permanente, de esa manera evitamos que se toquen la cara, y en segundo lugar tratamos de evitar el manejo de dinero, recibimos link de pagos, y además se les dá alcohol en gel”, resaltó.