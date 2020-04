El lavado de manos, el cuidado que hay que potenciar ante la posible flexibilización de la cuarentena

InformateSalta ante la inminente flexibilización de la cuarentena obligatoria buscó la palabra de una de las profesionales que se han especializado en lo que respecta al Covid-19, la doctora Gabriela Yurquina.

La profesional de la salud dijo: "Debemos hacer hincapié en las medidas de prevención, que es nuestra única herramienta hoy por hoy, para que la curva no se dispare porque hasta ahora venimos controlando pero no nos olvidemos que estamos en cuarentena obligatoria".

Entonces en función de la prevención, lo fundamental para salir de casa es primar la higiene en manos la cual puede lograrse principalmente con agua y jabón. Pero al no contar en cada esquina con esta posibilidad es necesario contar con alcohol en gel, alcohol diluido o bien algún perfume económico que suele contener gran cantidad de alcohol. Este lavado no solo debe ser al salir sino también dentro de la vivienda no solo para ir al baño sino al cocinar o realiza cualquier actividad.

"El lavado de las manos es fundamental. Porque la piel tiene en su capa externa, un receptor que es el que permite la unión a nuestra célula del virus. Ese receptor se bloquea con jabón" Insistió.

Otra cuestión de prevención fundamental es el no tocarte la cara: si vas a salir de casa concienciarte que no tenés que tocarte la cara. "Está comprobado que nos tocamos la cara más de 100 veces al día , lo cual es extremadamente peligroso en una situación en la cual nos encontramos como esta pandemia" remarcó la profesional.

Para la profesional la distancia óptima y que te da la seguridad es la de 2 metros. En cuanto al uso de barbijo cree que si lo vas usar no está demás pero lo esencial para combatir este virus es la higiene en las manos. "El peligro está en tus manos, esto me aterroriza, debemos hacer hincapié en laváte las manos no te toques la cara"

Yapura remarcó que las medidas son extremadamente importantes porque nuestro país es pobre y nuestra economía y nuestro sistema de salud no va soportar algo así. "Tenemos profesionales altamente capacitados, pero si no nos acompañan los respiradores, las camas, la infraestructura, no nos acompaña absolutamente nada, no vamos a poder hacer mucho más" concluyó.