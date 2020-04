Buscan a un salteño en Perú: fue visto por última vez el 19 de marzo en Arequipa

Maximiliano Mossano, un joven salteño de 21 años, viajó hace un año y 4 meses a Perú. Lo hizo desde la provincia de Jujuy, donde vive con su madre. Hace aproximadamente un mes perdió contacto con su familia y empezó una búsqueda desesperada.

En diálogo con InformateSalta, su padre, Rubén Mossano, aclaró que no es hippie ni mochilero sino que viajó con fines turísticos y con un propósito bien definido. “Decidió quedarse allí, estuvo interactuando de sus viajes a Bolivia, teníamos comunicación fluida y permanente hasta que le robaron primero su DNI y luego su celular”, contó.

La última vez que pudo hablar con él, fue vía Messenger de Facebook el 11 de marzo. En esa comunicación le pidió que le enviara dinero para ayudarlo a volver, ese día ya se lo notaba decidido a regresar al país. Su padre así lo hizo.

Posterior a esa charla, perdieron todo tipo de contacto, generación la preocupación en su familia quien inició una búsqueda para conocer su paradero. La declaración de la pandemia agravó la situación.

Rubén y Maximiliano

“Él tenía comunicación esporádica con nosotros, pero estaba todo bien, realmente la búsqueda implacable empezó después de varios atenuantes, pérdida de su DNI, robo de su celular y la pandemia, Jujuy está militarizado, con toque de queda, con todo lo que eso significa”, indicó.

Rubén realizó la denuncia correspondiente, se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Nación, con la Embajada Argentina y el Consulado de Perú en busca de ayuda. Interviene, además, la Justicia Federal de Salta.

Maximiliano estaba en Mollinedo, una localidad de la costa del Pacífico, donde se lo vio hasta los primeros días de la segunda quincena de marzo, de allí se trasladó a Arequipa. “La última noticia buena que tengo, anoche me informaron fehacientemente que el día 19 de marzo lo vieron en Arequipa. Ya no es lo mismo que el 11 de marzo. Ya tenemos un poquito más de aliciente”, expresó.

El hombre subrayó que las autoridades argentinas tienen contacto permanente y muy fluida con las autoridades del Perú. “Están trabajando mancomunadamente para encontrarlo y están portándose de una manera increíble, me llaman a cada rato. No me dan información hasta que no tienen algo certero”, manifestó.

Por cualquier información, comunicarse al teléfono celular de su padre +54 9 3885170339.