Una mujer denunció que sufrió dos tentativas de homicidio culpa de su ex nuera

En el noticiero de Somos Salta habló una vecina del barrio La Madrid llamada Viviana denunciando que tuvo dos tentativas de homicidio en los últimos días debido a una situación familiar entre su ex nuera y su hijo. Viviana ya había hecho una denuncia policial pero también quería hacer públicas estas amenazas que sufrió la ultima semana.

Contó que esto surgió por encargo de la ex nuera, la acusa de haber mandado a dos personas a quitarle la vida:” Se presentaron este con palos y rompiendo el auto de mi hijo, agrediendo a mi padre de 81 años, a mi hermano, mi hermana y a mi nos amenazo”.

Por otro lado, dijo que todo esto viene porque la ex nuera denunció a su hijo por violencia de género y también quiere hacer daño a la familia: “Porque la hermanita mintió sobre una situación con el padre de su hijo que es mi hijo y bueno invento que fue golpeada y tras esa situación tenemos todo esto, antes de ayer me llamo el padre para amenazarme, amenazaron a mi hijo en el trabajo y no quieren que tengamos ninguna relación con él bebe”.

“La hizo una señora porque ella era una chica de la calle, pero es una lástima que esta chica haya malversado todo y poner en riesgo a mi familia y a mí. He tenido dos tentativas de homicidio, la policía se nos caga de risa y me mandan una custodia policial que se termina hoy y quedo a la deriva de que cualquiera venga y me ataque a mi o a cualquiera de mi familia”.