Le robaron la tarjeta, tiene una deuda millonaria y su hija se quedó sin viaje de egresados

El hecho le sucedió a una salteña a fines del año pasado cuando le robaron los datos de su tarjeta de crédito. Las compras se hicieron a fines del mes de diciembre y la sorpresa fue a fines de enero cuando llegó el resumen y la mujer se sorprendió con las compras ingresadas.

La deuda supera el millón de pesos y desde que se dio con la mala noticia comenzó un periplo para dar con la persona que habría realizado las compras. Se trata de una mujer en vive en barrio Solidaridad quien aparentemente le sacó la tarjeta.

“Logré dar con la persona que me estafó y me prometió que me iba a devolver el dinero” contó esperanzada en Medianoche la mujer. Pero hasta el momento no ha logrado recibir nada del dinero, por el contrario, recibió amenazas por parte de la supuesta estafadora. “No te conviene escracharme en Facebook porque puedo hacer un juicio por calumnias” contó.

Además, explicó que en la policía no le quisieron tomar la denuncia porque “sostienen que no hay forma de confirmar que yo no estaba de acuerdo con las transferencias que se hicieron”. Mientras que “desde la tarjeta le dijeron que no podía hacer otra cosa más que pagar”.

La mujer, que es propietaria de una estética, contó que tenía una vida económica responsable, pero desde lo sucedido, más la situación económica del país, tuvo que duplicar sus esfuerzos.

“Mandaba a mis hijos a un colegio privado y ahora lo tuve que cambiar a la pública. Además, estaba pagando el viaje de egresados de mi hija y tuvimos que cancelarlo porque no podemos hacerle frente” lamentó.

Para poder colaborar con ella podes buscarla en Instagram como @lapinatasalta