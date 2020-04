Cuenca respondió a Leavy: “Debería quedarse en cuarentena y no salir más”

El secretario de municipios de la Provincia, Mario Cuenca, salió al cruce del actual senador Sergio “Oso”Leavy, quien había criticado el accionar del gobierno durante la pandemia. "Debería quedarse en cuarentena y no salir más. No entendió nada. Salta necesita de todos, y este señor que viene de perder por paliza no se dio cuenta que el pueblo no lo quiere. Hoy sin dudas es el político con peor imagen en Salta y eso es porque la gente ya lo conoce muy bien", sentenció en diálogo con Mabel Carrizo de Video Tar.

"Hoy tenemos que empujar todos para el mismo lado y no hacer política barata pero Leavy ya nos tiene acostumbrados, sólo gestiona para algunos de sus amigos intendentes, los que fueron en su misma lista. No creo que el Presidente o los funcionarios nacionales estén muy de acuerdo con su accionar", expresó.





Mario Cuenca



"Tenemos un Gobernador y un equipo que trabaja día a día pensando en el otro. Ya lo hicimos en todo el norte con la crisis sanitaria y ahora también con la pandemia. Sáenz ayuda a todos sin distinción de colores políticos, está al frente de esta crisis y sólo quiere el bienestar de los salteños".

"Solo los miserables pueden hacer política dentro de semejante crisis, donde estamos todos preocupados y angustiados. Toda la dirigencia política de Salta está unida como nunca antes en la historia, menos este señor. Lo invito a que ayude, y creo que la mejor forma es que se quede en su casa y callado porque en todos estos años ya demostró que poco le interesa su pueblo Tartagal. No gestionó nada en estos meses, claro porque ahí gobierna un radical y él y su hermano perdieron", finalizó diciendo Cuenca.