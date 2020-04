¿Los salteños nos estamos relajando ante la Pandemia? Un error podría disparar la curva

La cuarentena según estipulaciones debiera concluir en las próximas horas y a partir del día lunes 13 de abril las cosas irían paulatinamente volviendo a la normalidad, pero lo cierto es que el gobierno Nacional en las próximas horas no solo no levantaría la cuarentena sino que no sería tan flexible como se pensó en un primer momento.

Sumado a esto, ayer Argentina tuvo el número más alto de muertes por el COVID19, se registraron 14 muertes y 99 casos en tan solo 24 horas.

Pero este panorama parece no coincidir con lo que ayer se registró en el centro salteño por diario El Tribuno y que se viene dando desde los últimos días con el regreso especial de la actividad bancaria, que movilizó al parecer mucho a los salteños. Lo que provocó gran movimiento de personas en el micro centro, que si bien estaban con sus "cubre bocas" no respetaban las distancias.

Otro punto neurálgico es el nudo de control en la rotonda de Limache en sentido Sur-Norte. Cada mañana se genera un gran embotellamiento y el reclamo de muchos que demoran hasta 40 minutos en pasar.

Y la pregunta sería ¿Los salteños dejamos de respetar la cuarentena?

El Matutino local dialogó con el secretario de seguridad Benjamín Cruz, y le consultó sobre esta situación y sostuvo que "Apelamos al sentido común de la gente, que entiendan que no es el momento para relajarse, para comenzar a salir; no se debe pretender que la Policía va a ser más flexible porque sea fecha festiva, esto no va a ser así".

Recordó que "Hoy continuarán los operativos en bancos y estamos reforzando los anillos y retenes que tenemos en los distintos puntos de la provincia por la proximidad de las Pascuas", explicó Cruz y advirtió que están siendo "muy estrictos en el cumplimiento de la exigencia de la documentación respaldatoria que se necesita para circular".

Al mismo tiempo el secretario de Seguridad aclaró que "no hay prohibición de circulación sino una restricción, con lo cual, quienes tengan una necesidad inmediata o urgente de trasladarse de un lugar a otro tendrán que justificar ante los distintos controles cuáles son los motivos por los que tienen que moverse".

Insistió que "Quien sale debe tener su documentación respaldatoria, tanto si va en vehículo como a pie. Además, cuando se va de compras hay que ir en forma individual, no se puede ir con la familia. Hay que evitar estas acciones, sobre todo en esta etapa en la que entramos a una curva en la que se podría llegar a ascender o a producirse contagios comunitarios, tenemos que evitarlo con el aislamiento, con responsabilidad y compromiso hacia la sociedad"