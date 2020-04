Creatividad en cuarentena: Ideó una versión jujeña del juego Monopoly y es furor en redes

Con el aislamiento obligatorio, son muchas las familias que desempolvaron los juegos de mesa para matar el tiempo libre. Uno de los más reconocidos dentro del mercado es el famoso Monopoly en sus diferentes versiones, sin embargo, un jujeño acaba de adaptar la lógica del juego, creando así el “Monopolio Jujeño”, una propuesta donde abundan las humitas, los tamales y los escenarios naturales de la vecina provincia.

Rodolfo Siares es quien ideó esta adaptación sin sospechar el alcance que tendría en este tiempo de cuarentena. Así como él mismo relata a medios locales, la iniciativa surgió ante el aburrimiento de repetir juegos como el truco, la loba u otros.

Rodolfo tiene 37 años y su hobbie es usar programas de diseño gráfico, herramienta que le facilitó la intención de adaptar el juego. Las “situaciones” armadas en pequeñas tarjetas se refieren a las típicas costumbres jujeñas las cuales llamaron la atención a muchas personas que se encargaron de hacerlo viral en las redes sociales.



“No me gustó la idea de jugar juegos con calles de otro país y me dio la idea de hacer algo más propio así que me puse a diseñarlo”, comentó a El Tribuno Jujuy. “Una vez conseguido el prototipo lo imprimí y nos pusimos a jugar en familia, esa era la idea” expresó Siares, “luego lo publiqué de estado en mi WhatsApp y mis amigos empezaron a pedirme el juego” mencionó.

Sin sospecharlo, la venta prosperó: primero fueron compañeros de trabajo, que correrían la voz para ir aumentando el número de compradores de este “Monopolio Jujeño”. Así como él indica, en estos momentos tiene 180 pedidos con los que cumplir.



“Hubo amigos que me dieron sugerencias para empezar a idear todo el juego, las situaciones son jujeñas, menciona el 25 de mayo, la fiesta de los estudiantes, la cuarentena, el locro, la creación de barbijos, alcohol en gel, menciona punta corral y demás vivencias tanto jujeñas como en contexto de cuarentena”, detalló.

En cuestiones de precio, Siares explica que lo ofrece a $300 y que le gusta resaltar la idea de jugar y educar a la vez. “Agradezco a todos los que me hablan, personas de aquí y de otras provincias que me aconsejan como seguir llegando a distintas personas, jujeños de otras provincias, me hacen sentir muy orgulloso”, finalizó.