Fondo de Emergencia: el aporte de los empleados públicos será voluntario

Así lo aclaró el gobernador Gustavo Sáenz en redes sociales luego de anunciar su creación para asistir a quienes no habían podido recibir ningún tipo de ayuda económica tras la crisis producida por la pandemia del Covid-19. “El descuento es voluntario, nunca dije que obligatorio” indicó vía Twitter ante los diferentes comentarios y repercusiones.

Tras anunciar la creación del Fondo de Emergencia para pequeños emprendedores que no han sido alcanzados por ningún tipo de ayuda económica provincial y nacional con el aporte de empleados de la Administración Pública, el gobernador Gustavo Sáenz aclaró que será voluntario.

“Vamos a constituir un fondo solidario de emergencia para ayudar a pequeños emprendedores que hoy necesitan de nuestra ayuda. Se trata de un aporte voluntario de los empleados públicos provinciales de los tres poderes que quieran colaborar” indicó vía Twitter al finalizar su conferencia.

Sáenz aseguró que muchos salteños que forman parte del sector público habían manifestado su deseo de ayudar en esta crisis, por lo que, a partir del envió de un proyecto de ley propone la creación del Fondo de Emergencia para aquellos que “la están pasando muy mal y no es asistido”.

A su vez, el gobernador pidió disculpas por no dejar bien aclarado que la modalidad del descuento al empleado de la Administración Pública era voluntaria. “Pido disculpas por no aclarar en el mensaje que no será obligatorio, sino voluntario para aquellos que puedan y quieran hacerlo #Solidaridad”.