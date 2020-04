Sin Vueltas con Daniel Moreno: “Estamos en la puerta de la trinchera viendo que más se puede hacer”

Los efectos de la cuarentena por el coronavirus han sido fuertes golpes para las finanzas de los municipios en Salta. El presidente del Foro de Intendentes de Salta e intendente de Vaqueros, Daniel Moreno hizo un análisis de la situación y como están enfrentando la crisis sanitaria y económica.

Delicada situación económica en los municipios

“Todos los intendentes estamos en la puerta de la trinchera viendo que más se puede hacer porque tenemos el diario del lunes. Todos estamos haciendo cosas parecidas, desinfectando las calles” comentó Moreno en Sin Vueltas de InformateSalta.







Moreno sostuvo que los sueldos de marzo han podido ser pagados por los municipios gracias a la ayuda del gobierno provincial. “Tenemos realidades distintas en todos los municipios, son realidades totalmente diferentes, obviamente al no abrir la municipalidad no tenemos ingresos, pero a su vez el movimiento diario sigue. En Vaqueros, por ejemplo, siguen sacando la basura, entregando agua, seguimos arreglando las calles. Todo esto genera un egreso y al no tener ningún ingreso estamos bastante complicados” agregó el jefe comunal.

A su vez, también señaló que la baja en la coparticipación provincial también ha sido un golpe duro para los municipios.

“El porcentaje sigue siendo el mismo pero los montos han bajado casi entre un 30 y un 35%, mas que no estamos recaudando nada, estamos totalmente parados” dijo Daniel Moreno a Sin Vueltas de InformateSalta.

Moreno destacó los fondos que el gobierno provincial va girando porque son vitales para los municipios. “El gobierno provincial nos está ayudando muchísimo porque si no sé qué haríamos. Esto recién empieza y hay que pensar que el gobernador no nos va a desamparar. Si la provincia no nos ayuda estamos bastantes complicados en la parte económica y en la parte financiera”.

Controles de Precios en los municipios

Los intendentes desde el pasado viernes tienen la potestad para realizar el control de precios y eventuales clausuras, ante esto Romero explicó que la situación en los comercios de los municipios es bastante seria. “Nosotros ya lo hicimos porque el gobernador nos había sado la autorización hace 10 días, le pedimos al vecino que traten de ser coherentes. En Vaqueros son mayormente almacenes, no son grandes supermercados y te muestran las facturas de los mayoristas que han subido y te dicen yo no puedo no subir, es una cadena y una realidad de la que no nos podemos alejar” concluyó.