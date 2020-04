Vecinos del macrocentro sin gas, le robaron las válvulas de los medidores

El despertar de los vecinos de calle Mitre al 1900 fue bastante complicado, ya que, a algunos sufrieron el robo de las válvulas de gas desde sus medidores dejándolos sin suministro. Al parecer se trataría de personas adictas que utilizan el elemento por su material para poder drogarse.

Una de las vecinas dijo a FM Profesional: "Yo soy de levantarme temprano, quiero empezar a lavar las cosas y el calefón estaba apagado, intenté prenderlo varias veces y no prendía. Me voy a la cocina, tampoco prendía. Voy despierto a mi marido y se levanta y va a ver afuera y me dice, está cortado, llamé al 0800 y le comentaron que tenían varios reclamos".

En tanto otra mujer contó: "Yo me levanté porque mi mamá me decía que no había gas, y cuando tocaron la puerta, era la policía y ahí recién nos enteramos que había habido un robo de los cañitos, estos de bronce de las conexiones de las cajas de gas".

Tras el hecho, GASNOR se hizo presente en el barrio para restablecer el servicio y desde la Policía se explicó que el robo podía tener como protagonistas a chicos con problemas de adicción. "Tenemos que hacer la denuncia en la comisaría Tercera. Es la primera vez que nos pasa, estamos sin gas y estamos esperando que venga el señor está arreglando" agregaron.

Sumada a esta situación algunos vecinos otros están sin agua porque dañaron unas perillas del medidor.