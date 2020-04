A pesar de las medidas nacionales y provinciales, sigue la preocupación entre las agencias de viajes

El sector turístico es uno de los más flagelados por la pandemia de COVID 19. Las medidas recrudecieron en todas partes del mundo, encontrándose paralizados los aeropuertos, terminales y transportes de media y larga distancia.

Conociendo la situación que atraviesan municipios salteños como Cachi y Cafayate, donde el turismo es pilar fundamental de sus economías, dirigimos la mirada a otro de los actores del rubro: las agencias turísticas.

En diálogo con Sofía Chaile, de la agencia Tranqui120, pudimos conocer las dificultades que atraviesa su Pyme, haciéndose eco de la situación que comparte con sus colegas. La empresa de la que forma parte es una agencia de viajes emisiva netamente, es decir que venden servicios para que salteños viajen al interior del país y desde Argentina a otros destinos.

“Este tipo de empresas emisivas son las más afectadas por el entorno a nivel global que estamos atravesando”, explica Sofía, añadiendo que desde principios de marzo ya registraron una merma de reservas. “En ese momento nadie dimensionaba bien lo que estaba pasando. Las consultas y cotizaciones de gente que quería viajar en semana santa, vacaciones de invierno, septiembre y incluso diciembre de este año quedaron en nada, no se realizaron reservas directamente”, amplía Sofía.





Reprogramación de viajes

En torno a los viajes que estaban pactados para estos meses donde nos sorprendió el confinamiento, desde Tranqui 120 explican que los viajes no se cancelaron, sino que se reprogramaron: “es muy importante entender que cancelar un viaje implica una devolución que genera una pérdida muy grande en toda una cadena de prestadores, que es my extensa”, explican, a lo que añaden que como alternativa modifican la fecha de viaje a los pasajeros que tenían previsto viajar entre abril y mayo. Sin embargo, a muchos pasajeros les jugó en contra el impuesto PAIS, ya que en muchos casos señaron sus viajes antes de que se implemente el impuesto y ahora, ante la reprogramación, deben abonarlo.

Atención en tiempo de cuarentena

Viéndose obligadas a cerrar su oficina por la medida del aislamiento social, las integrantes de Tranqui120 continuaron recibiendo consultas a través de redes, aunque la mayoría fueron de gente que necesitaba asesoramiento para regresar a Salta.

Por otro lado, Sofía nos explica que por cuestiones éticas decidieron no publicar ofertas de viajes: “No nos parece momento oportuno para hacer promociones. Nos mantenemos activos e interactuando con la gente con trivias y juegos, invitando a viajar con el corazón”, señala la agente de viajes.

Medidas estériles para el sector

Fuera del beneficio de la IFE, o de la ayuda a las Pymes, Tranqui 120 es una de las agencias que perciben ninguna medida de alivio para sobrellevar la crisis. Con un alquiler y servicios que pagar, sin posibilidad de generar ingresos, la agencia, al igual que muchas otras, sienten el asfixio de no encontrar aliados en el contexto de crisis.

“El Gobierno nacional no ayuda, sólo sacó una medida para que las agencias puedan compartir el alquiler, pero tampoco es una solución”, explica Sofía, a lo que añade que a nivel provincial se lanzaron planes a futuro, pero que esta medida no es novedosa y que en lugar de incentivar el turismo emisivo, ayuda mayormente a quienes trabajan con el turismo receptivo. “Comprar pasajes con un año de anticipación es algo que siempre se pudo hacer, solo que la gente no lo hace y compran viajes más caros con 2 o 3 meses de anticipación tanto para viajar por argentina, como para viajar al exterior”, añade.

Low Cost, la opción al momento de la reactivación

Sin posibilidad de aventurarse a hacer proyecciones sobre la reactivación del sector, Sofía explica que pasada la cuarentena mucha gente va a necesitar una escapada y que los viajes low cost podrían ser un aliado ante esa voluntad. “La idea es activar los viajes low cost porque muchos quieren viajar apenas termine la cuarentena. Con buenas financiaciones esperamos que todos los interesados puedan hacer una escapada cuando todo esto pase porque va a ser más que necesario". Otro punto a considerar es que, de momento, continúan vigentes sus salidas de invierno, dentro del país.