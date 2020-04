¿Cuántos días sigue contagiando un cadáver con coronavirus?

A medida que avanza la pandemia del coronavirus, y mientras todo el país está bajo la cuarentena obligatoria, se van conociendo nuevas características del Covid-19 que puso en jaque a gran parte del mundo. Una de las certezas sobre esta enfermedad es que el cuerpo sigue siendo contagioso después de la muerte de una persona infectada.

A nivel nacional y provincial se establecieron protocolos para el manejo de cadáveres,como medida de protección para los profesionales de la salud y para el personal de las funerarias. Sin embargo, aún no está del todo claro cuánto tiempo puede un cuerpo seguir siendo un foco de infección del Covid-19.



La incógnita se vuelve más preocupante a raíz del reciente caso de contagios múltiples en Menini Sepelios, una cochería de Vicente López. Fue luego de realizar el sepelio de una paciente que había muerto por coronavirus, pero sus familiares no lo sabían: denuncian que la clínica no se los informó.

Dueños y empleados de la casa velatoria -también los familiares de la víctima y los ambulancieros que trasladaron el cuerpo- fueron aislados por precaución. Este miércoles finalmente se confirmó que Maricel Menini y su tío Mario tienen coronavirus. Lo que no saben aún es cómo fue el contagio: si fue por en el traslado del cuerpo o por haber estado en contacto con los familiares de la mujer.



En los protocolos de manejo de fallecidos por coronavirus, tanto en Argentina como en otros países de Europa, no se especifica un tiempo de duración del virus en el cuerpo de un fallecido. Sí confirma que el coronavirus sigue latente en un cadáver.

“Los pacientes fallecidos por Covid-19 todavía pueden contener virus vivo en los pulmones y otros órganos”, indica el procedimiento de manejo de cadáveres argentino. También se recomienda “no realizar autopsia a los cadáveres de personas fallecidas por Covid-19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probable o confirmado, salvo indicaciones clínicas fundamentadas”.



En Gran Bretaña -donde ya murieron más de 13 mil personas por el Covid-19- el reglamento publicado por el Ministerio de Salud de Gran Bretaña da una pauta. Estima que el virus permanece entre 48 y 72 horas en un cuerpo que se mantiene a temperatura ambiente. Y da a entender que si se conserva refrigerado, probablemente persista más tiempo.