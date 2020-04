Advierten que al no haber un precio máximo, no pueden aplicar sanciones por subas en cigarrillos

Fumadores notaron un fuerte incremento por el desabastecimiento provocado desde la paralización de la industria tabacalera el 20 de marzo. Sin embargo, no es considerado un artículo de primera necesidad ni existe una ley que permita multas.

La industria tabacalera, al igual que la gran mayoría de los sectores empresariales argentinos, debió parar su producción el 20 de marzo, luego que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social y obligatorio, que aún se mantiene y que es casi un hecho que se extenderá hasta el 10 de mayo.

En Salta, desde el gobierno provincial presentaron un pedido para que exceptúe, teniendo en cuenta que la cosecha del tabaco ya culminó y que de continuar paralizada se podría provocar una pérdida económica irreparable. Desde el sector, aseguran que cuentan con todo un protocolo de seguridad que no pone en riesgo la salud de los trabajadores.

Lo cierto es que hasta que eso se defina, los fumadores ya comenzaron a notar desabastecimiento y fuertes incrementos en el precio de los cigarrillos. InformateSalta recibió muchos reclamos que daban cuenta de la situación.

Sobre el tema, este medio dialogó con la secretaria de Defensa al Consumidor, Pía Saravia, quien explicó que no existe un precio máximo para este artículo que no es considerado de primera necesidad.

“No podemos salir a sancionar si no hay un precio máximo. La ley de abastecimiento se aplicó dos veces, una en la época de Isabelita que hubo una inflación del 200%, que fue la más grande de la historia y que nació esto y ahora. Es una ley muy peligrosa si no se hacen en épocas como esta, de pandemia”, indicó.