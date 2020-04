Testeos rápidos a personas asintomáticas: “Nos va a permitir saber dónde estamos parados”

Así lo aseguró Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, quien manifestó que permitirían determinar si el grupo poblacional que está saliendo a la calle ya tuvo contacto con el coronavirus o no. “Para salir de una pandemia, hay que testear mucho”, dijo.

Luego que se conociera que el Gobierno nacional comenzará a realizar testeos rápidos sobre personas asintomáticas en estaciones de Retiro, Constitución y Once para evaluar la circulación del coronavirus en la población, Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, en diálogo con InformateSalta, destacó la importancia de realizar idénticos estudios en Salta.

En la oportunidad, señaló que serían de vital importancia para tener un panorama mucho más claro y saber si el grupo poblacional que está saliendo a la calle ya tuvo contacto con el coronavirus o lo tuvieron hace cinco días y están en una etapa presintomática, o asintómatica. “Es para saber dónde estamos”.

“Son rápidos de hacer, llevan 10 minutos, no son caros y nos permite detectar los pacientes que ya tuvieron contacto con coronavirus”

Nallar explicó que son test que se hacen con una gotita de sangre y permiten tener un resultado inmediato. “Ahí sale si la persona tiene anticuerpos contra el coronavirus o no, soy un convencido que para salir de una pandemia hay que testear mucho”, expresó.

Sobre la situación actual de Salta, donde no se registra circulación comunitaria, señaló que hay que darle merito a la sociedad. “Es un éxito de toda la sociedad salteña, que ha acatado la cuarentena en forma correcta, y esto son los resultados”, manifestó.

En ese marco, se mostró optimista en que el pico de la curva no aparezca. ”Todo dependerá de como nos vaya en los próximos 15 días, que está empezando a trabajar un grupo poblacional importante, sería importante que no crezca para seguir tratando los casos que vayan apareciendo de a poco y no nos saturemos”.

Por último, manifestó que el hospital Oñativia, fue dividido en dos áreas para poder atender por un lado a pacientes sospechosos de coronavirus y los otros en otra parte. “El hospital lo hemos divido en dos una zona roja y verde, la roja están los pacientes que tiene algún tipo de fiebre o sospecha de Covid-19, y la verde los pacientes son habituales que consultan con patologías endocrinológicas que no se pueden postergar”, concluyó.