Cruces por la Salud Mental: "Los psiquiatras no quieren trabajar en el sistema público"

Luego que la Asociación de Psiquiatras de Salta alertó sobre la grave situación del servicio de salud mental en la provincia, el secretario de Adicción del Ministerio de Salud, Martín Teruel, expuso las acciones que el gobierno provincial está llevando a cabo para enfrentar esta problemática, apuntando igualmente a la falta de psiquiatras y cómo cuesta que éstos quieran trabajar en el sistema público.

En una entrevista con Multivisión Federal, Teruel reconoció la complejidad del escenario actual y justificó las medidas implementadas por el gobierno. Según el funcionario, “el punto de partida es el escenario con el que preveíamos encontrarnos para el 2024, con el crecimiento de los índices de pobreza y un incremento en los índices de consulta”.

Para hacer frente a esta creciente demanda, Teruel detalló que se han tomado diversas medidas, como la implementación de teleconsultas, la incorporación de profesionales de la salud mental y la priorización de localidades del interior. Asimismo, destacó que se está trabajando en fortalecer la infraestructura y los recursos humanos de los hospitales generales y centros de salud, con el objetivo de brindar una atención más cercana a la población.

Respecto a la escasez de psiquiatras, el secretario reconoció que se trata de un problema complejo: "Es un recurso sumamente escaso, en nuestra provincia y las del NOA, hay pocos especialistas y, de esos, muchos no desean trabajar en el sistema público, muchos que no están dispuestos a radicarse en el interior; no es inacción del Estado, hace un tiempo el Ministerio de Salud de Salta lanzó una convocatoria nacional para psiquiatras que quieran radicarse en la provincia, se inscribieron cero".

Por otra parte y sobre la atención del hospital Miguel Ragone, sobre todo en su guardia, dijo que ésta puede "resolver urgencias de salud mental donde no está en riesgo la vida del sujeto; supongamos una urgencia toxicológica, una persona en coma alcohólico o sobredosis aguda, la intervención debe ser por los hospitales generales y, cuando eso pueda presentarse en el interior provincial, hay una capacidad de respuesta para la primera estabilización del cuadro y la rápida derivación, para eso se estableció una red de complejidad creciente".