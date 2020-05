Cementerio de la Santa Cruz: Siguen los reclamos por elementos de seguridad y el pago de un extra

Operarios aseguraron a InformateSalta que hicieron una desocupación masiva y una bajada de fosa de más de 250 cajones. Les habían prometido añadir el ítem "infecto contagioso" pero el mismo no se les abonaría. Continúan reclamando elementos de protección.

Operarios del cementerio de la Santa Cruz denuncian que hicieron una bajada de fosa y una desocupación masiva de cajones con la promesa de que cobrarían el ítem “infecto- contagioso”, sin embargo, unos días atrás se les comunicó que no se lo pagarían por falta de fondos. Además, continúa el reclamo por falta de elementos de protección.

En diálogo con InformateSalta, de unas de las operarias, contó que pese a las medidas de aislamiento social ellos nunca dejaron de trabajar y aseguró que a una semana de que se decretara la cuarentena, hicieron una bajada de fosa de más de 250 cajones y una desocupación masiva de los depósitos.

“Se nos brindó en ese momento los mamelucos, los barbijos y los guantes necesarios porque el cementerio no contaba con nichos para hacer los sepelios. Nos pidieron que hagamos ese trabajo para que nos entreguen el ítem infecto contagioso, que venimos pidiendo hace más de dos años. Lo hicimos a ese trabajo, después comenzaron con que no había insumos, no nos brindan nada”, indicó.







En contra de lo que manifestó a este medio el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Aroldo Tonini, ella aseveró que no trabajan de manera voluntaria, sino que se les indican las guardias y los horarios en los que deben cumplir con sus tareas.

“Nosotros tiramos en esa fosa más de 200 cajones. Movimos más de 500 cajones de depósito, una sola cuadrilla. Seguimos haciendo sepelio sin la protección que tenemos que tener y hace una semana se nos comunicó que no nos darían el ítem que nos prometió por falta de fondos de la Municipalidad”, expresó.

En este sentido, subrayó que los sepelios nunca dejaron de hacerse y recién hace dos semanas que implementaron la modalidad de solicitar a familiares de fallecidos los motivos de la muerte.