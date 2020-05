La voz de los trabajadores: Testimonios de aquellos que siguen adelante a pesar de la pandemia

Este 1° de mayo se vivirá de manera inédita en todo el mundo. El Día del Trabajador es una de las fechas caracterizada por festejos colectivos, sin embargo la situación sanitaria que vivimos hará que este 2020 las celebraciones se reinventen desde la intimidad y la seguridad.

No habrá reuniones, ni salidas entre colegas y el famoso locro que suele ser costumbre, tendrá que limitarse al ámbito familiar.

Son muchos los factores reflexivos de este año: gran parte de la humanidad se encuentra confinada, muchos sortean las dificultades de no poder trabajar y otro gran sector tiene que seguir adelante. Es por ello que desde InformateSalta decidimos escuchar la vos de aquellos trabajadores esenciales que desde el primer momento fueron exceptuados de la cuarentena por su rol indispensable para la sociedad.

Detrás del barbijo, la Dra. Silvia García

La odontóloga Silvia García atendiendo y brindando un taller para diabéticos antes de la pandemia

Dentro del profesional de salud del Servicio de Odontología del Hospital Sr. del Milagro se encuentra Silvia. Desde hace 20 años es profesional odontológica y desde hace casi 18 trabaja en salud pública. En el interior, en Capital, en centros de salud, en hospitales: Silvia dice “conocer algo” de la parte sanitaria, aunque sus años de trayectoria no dejen dudas sobre eso.

“Estamos en la previa del 1 de mayo y qué mejor que honrarla de esta forma: trabajando”

Luego de contarnos cómo se fue adaptando la atención a sus pacientes dentro del contexto que vivimos, la profesional visibiliza la tarea de todo el equipo de salud: “El trabajador de salud pública sabe que está a beneficio de la comunidad. El que es sanitarista entiende que el trabajo en equipo es importante. Desde el que limpia el consultorio, al que te registra el paciente, el personal tratante, la enfermera: todos somos indispensables y aprendemos a trabajar en equipo”.

En materia de festejos Silvia reconoce que este año extrañará las reuniones entre amigos y colegas. Con una sonrisa detrás de su barbijo, y los ojos achinados, Silvia finaliza: “Quiero aprovechar para saludar a todos los equipos de salud de toda la provincia y argentina y desearles un excelente día del trabajador, que nos merecemos todos”.

Daniel, un eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento

Daniel tiene 38 años y desde los 18 recorre las calles tomando pedidos y transportando la mercadería vendida. Actualmente es preventista de la empresa Campo Quijano y al estar en el rubro alimenticio, quedó exceptuado de la cuarentena desde el primer momento.

Como sabemos, las reglas del juego cambiaron para muchos y dentro de las nuevas formas de trabajar y relacionarse, Daniel nos explica que tuvieron que adaptarse a los cambios de salubridad e higiene, pero también de trato y contacto.

“El trato con las personas es nuestro fuerte. Hablar con los clientes a los que uno les va a vender es lo primordial para que se dé la venta. Esto cambió la forma de contacto”

Un punto determinante en su relato es el de su familia. Así como nos reconoce el trabajador, “fue duro plantearlo en casa”, sin embargo, activaron un protocolo hogareño para no poner en riesgo a sus seres queridos. “Cuando llego mi hijo sale, me rocía con alcohol, me limpio las manos y una vez dentro mi señora me tiene un canasto donde dejo mi ropa de trabajo; eso va al lavarropas en el mismo momento y todos los días la misma historia”, nos dice.



A modo de cierre, Daniel nos cuenta que el festejo de este año será en familia y que se debe respetar el aislamiento.

“Quiero brindar por los que estamos en la calle, por los que seguimos. Brindar por aquel que hoy la está pasando mal y no puede trabajar”, finaliza.

25 años de servicio en la calle: Comisario Mayor Walter Puca

“Vengo de familia de policías, tengo el orgullo de decir que mi papa era personal policial y me llenaba el pecho ver cómo él se prestaba para la comunidad” nos dice a la hora de presentarse el Comisario Mayor Walter Puca. Él está a cargo del Departamento de Planificación y Coordinación Operativa de la División General de Seguridad y hace 25 años cumple funciones.

Desde su puesto en el control de la rotonda del Colegio San Pablo, Walter nos cuenta que es un agradecido de su trabajo, manifestando que a través del uniforme pudo conocer toda la provincia, desde la cordillera hasta los límites con Chaco o Paraguay.

“Es una responsabilidad tremenda, algo para lo que nos preparamos dentro de la institución. Hoy prestamos servicios como los médicos que están en primera línea, ahí estamos nosotros también”

En este contexto de emergencia, las fuerzas de seguridad se sienten fortalecidas según reflexiona el comisario: “El policía siempre ha estado para prestarse a la ciudadanía”, nos dice.

Analizando la situación de su familia respecto al trabajo que desempeña, Walter explica que es inevitable que sientan temor, pero que lo entendieron y diseñaron un protocolo interno para desinfectar su uniforme y ducharse antes de estar en contacto con sus afectos.

“Es sacrificado. Tenemos años nuevos, navidades, cumpleaños y festejos en los que no podemos estar por el servicio pero es nuestra profesión, lo que elegimos, es la vocación de servicio: algo loable que hacemos con todo gusto”

Finalmente, el Mayor nos explica que este Día del Trabajador lo encontrará en las calles, prestando servicio: “Para mí es un orgullo trabajar este 1° de mayo porque lo hacemos con muchas más ganas”, finaliza.

Hombres y mujeres. Obreros, enfermeras, taxistas, carniceros, distribuidores, oficios que hoy tienen el extraño privilegio de poder salir a la calle para ganarse el sueldo. A ellos y a los que no cuentan con la misma bendición, para los que tienen trabajo y también para los que están en la búsqueda: ¡Feliz Día del Trabajador!