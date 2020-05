Enterate por qué se celebra el Día del Trabajador

En todo el mundo se celebra el Día del Trabajador en honor a los Mártires de Chicago, unos sindicalistas que fueron ejecutados el 1° de mayo de 1886, en medio de una serie de protestas e incidentes en Estados Unidos, ya que los obreros de ese país pedían una reducción de 8 horas en sus jornadas laborales. Es que anteriormente, tanto hombres como mujeres trabajaban entre 12 y 16 horas en las fábricas.

En aquella oportunidad, unos 80.000 trabajadores iniciaron una huelga en todo Estados Unidos, afectando a cientos de fábricas. Fue así como la Noble Order of the Knights of Labor (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) hizo que el sector empresarial cediera ante la presión de los huelguistas.

Por tal motivo, el entonces presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson decidió promulgar la Ingersoll, estableciendo así las ocho horas de trabajo diarias. A los empleadores no les cayó nada bien esta nueva ley, por lo que se negaron a atacarla. En respuesta a esto, trabajadores de Chicago decidieron iniciar una manifestación de 80.000 personas, liderados por Albert Pearsons

Otras ciudades norteamericanas comenzaron a organizar manifestaciones y a las pocas horas, cerca de 400.000 obreros pararon en 5.000 huelgas simultáneas, causando preocupación en el gobierno y, principalmente, en el sector empresarial, quienes veían en las manifestaciones, el comienzo de una revolución anarquista, señala Infobae.

En Chicago, la fábrica Mc. Cormik decidió no reconocer la victoria de los trabajadores y la Policía comenzó a disparar indiscriminadamente contra los manifestantes que se agolparon a las puertas de la fábrica exigiendo que se respete el nuevo acuerdo

En esa fatídica semana fallecieron más trabajadores, hasta que el 4 de mayo tuvo lugar “el atentado de Haymarket” que fue el estallido de una bomba contra las fuerzas policiales.

Como resultado de este suceso se dio inicio, un 21 de junio de 1886, al juicio de 31 obreros quienes se encontraban acusados de promover el conflicto. Pese a que todos fueron condenados (dos a cadena perpetua, 15 a trabajos forzados y cinco a morir en la horca), nunca fue probada su culpabilidad.

En el resto del mundo

Hay varios países que no celebran el Día del Trabajador el 1° de mayo, algunos de ellos son colonias británicas. En Estados Unidos y Canadá se festeja el Labor Day el primer lunes de septiembre, mientras que Nueva Zelanda lo hace el 4 de octubre. Distinto es en Australia, en donde cada estado federal decide la fecha en la que brindará homenaje a sus trabajadores.