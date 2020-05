Angustiados por el impacto de la pandemia, taxistas y remiseros piden ayuda

La incertidumbre que hay en el sector de taxistas y remiseros aumenta con el paso de los días, a raíz del impacto que ha generado la cuarentena preventiva del coronavirus de las últimas semanas, llegando a una situación crítica que los lleva a pedir ayuda o soluciones por parte de las autoridades.

En diálogo con El Tribuno el titular de la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa), Gerardo Vaso, afirmó que “necesitamos que nos brinden soluciones y no palos en la rueda, como lo hicieron con la liberación de los remises para que hagan el trabajo de los taxis”, quien también se mostró molesto con el permiso hacia remiseros para que continúen trabajando, aun si las agencias donde están contratados están cerradas. "Nos preguntamos cuál es el beneficio del Gobierno provincial en esta crisis para el taxi. En otras provincias anunciaron créditos más que blandos y acá nada”, criticó Vaso.

En declaraciones a Radio Salta y que reproduce el matutino, Atilio Corregidor, de la Asociación de Taxistas Unidos de Salta (ATUS) contó que la recaudación diaria de un chofer de taxi en la capital salteña ronda los $400 en el medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.

"Con mucha suerte juntamos 700 pesos, pero igual no nos alcanza para nada porque tenemos que pagar el combustible y los choferes que no son propietarios tienen que repartir la mitad de la ganancia con el dueño del vehículo", explicó Corregidor quien alertó que esta situación les está generando una enorme deuda porque no pueden pagar las cuotas de los autos cero kilómetros que compraron.

Del lado de los remiseros, el panorama es similar o igual de preocupante. “Me llamó un compañero llorando: recaudó 446 pesos y gastó 270 en GNC. Le quedaron apenas 176 pesos para comer", declaró un conductor al diario donde añadió: "Pudo hacer cuatro viajes. Todos en la calle, la base no le dio ni un viaje, pero él lo mismo tiene que pagar 250 a la base. Tenemos mucha impotencia".

Pedido de asistencia

Tanto de los taxistas como de los remiseros están exigiendo a las autoridades medidas de ayuda que les puedan dar una mano para atravesar el complicado contexto, producto de la pandemia. El pedido inicia por la Autoridad Metropolitana de Transporte, desde donde se suma algo de incertidumbre tras vencer el convenio entre ese organismo provincial y la Municipalidad capitalina en la que la comuna cedía su potestad de controlar al servicio de transporte público de pasajeros.

"Veremos cómo vamos a continuar. El convenio no fue firmado y estamos solicitando por parte de la Municipalidad un respuesta concreta al respecto", dijo días atrás el titular de la AMT, Marcelo Ferraris.





Multisectorial

Cabe recordar que, días atrás, InformateSalta contaba otro episodio vinculado a la crisis del sector, donde el sindicato de taxistas UCAIRRA y el de cadetería ASSIM conformaron una multisectorial mediante la cual aunar esfuerzos para conseguir ayuda, viendo las complicaciones que viven sus trabajadores, la falta de ingresos y la incertidumbre por no sentir escuchadas sus demandas.